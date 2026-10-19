Suspenden clases en 28 municipios de Veracruz por frente frío 2

Suspenden clases. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de Veracruz suspendió las clases este lunes 19 de octubre en 28 municipios del estado, debido a las afectaciones provocadas por el frente frío 2. Tras la emergencia meteorólogica, la medida aplica a todos los niveles educativos, como parte de las acciones de atención.

La suspensión busca proteger a estudiantes, docentes y personal escolar ante las condiciones meteorológicas que afectan principalmente al sur de la entidad. Asimismo, las autoridades pidieron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

¿En qué municipios de Veracruz suspenden clases?

Según lo mencionado por las autoridades, la suspensión de actividades escolares se determinó para las siguientes 28 localidades:

Zona sur y regiones afectadas:

Acayucan

Agua Dulce

Ángel R. Cabada

Catemaco

Chinameca

Coatzacoalcos

Cosoleacaque

Hidalgotitlán

Hueyapan de Ocampo

Ixhuatlán del Sureste

Jáltipan

Jesús Carranza

Las Choapas

Lerdo de Tejada

Mecayapan

Minatitlán

Moloacán

Nanchital

Oluta

Oteapan

Pajapan

Saltabarranca

San Andrés Tuxtla

Santiago Tuxtla

Soteapan

Tatahuicapan de Juárez

Texistepec

Uxpanapa

Zaragoza

Frente frío 2: piden seguir las indicaciones de Protección Civil

Así, ante las afectaciones relacionadas con el frente frío 2, las autoridades exhortaron a las familias a mantenerse pendientes de los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las instancias locales.

Las condiciones meteorológicas pueden cambiar, por lo que se recomienda consultar los canales del Gobierno de Veracruz y de Protección Civil para conocer cualquier actualización sobre las actividades escolares.

Por ahora, cualquier modificación posterior deberá ser comunicada por las autoridades educativas correspondientes.

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