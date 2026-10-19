Francia cierra el fin de semana con 108 detenidos en 3 horas por disturbios en París

Foto: Reuters

Hasta 108 personas fueron detenidas por la Policía de París apenas en las tres últimas horas del domingo, que enmarca estos arrestos en la actividad de “jóvenes delincuentes oportunistas”, en medio de las protestas originadas por la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial que ya dejaron en la víspera 720 detenciones en la capital y casi 2 mil 400 en todo el país.

“Grupos dispersos de jóvenes delincuentes oportunistas intentan saquear comercios“, denunció la Prefectura de Policía parisina en una publicación en redes en la que asegura que “las fuerzas del orden demuestran agilidad e intervienen sistemáticamente para dispersarlos y detenerlos”.

En el marco de dichas intervenciones, el cuerpo policial afirmó haber realizado hasta 108 arrestos entre aproximadamente las 21 horas y medianoche. “No cejaremos en nuestro empeño. La ley debe imponerse”, espetó.

Las protestas no han cesado en la capital francesa durante el fin de semana, comenzando por un sábado en el que el Ministerio del Interior galo cifró en 720 los arrestos ejecutados, de los cuales 517 derivaron en detenciones, correspondientes a 171 menores de edad y 346 mayores de edad. La cifra supone algo menos de la tercera parte del total a nivel nacional, nivel al que el Ejecutivo anunció 2 mil 397 arrestos, junto a más de 500 agentes heridos.

Este domingo, un millar de personas se concentró en la plaza de la República de París sin autorización previa, con enfrentamientos que se prolongaron a lo largo de la tarde, aunque la Policía capitalina evitó ligar las detenciones de las últimas horas a tales protestas.

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