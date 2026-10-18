Ojo: Alertan por fraude con falso mensaje de banco; así evitas caer

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Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) alertaron sobre un fraude digital que consiste en recibir un falso mensaje de banco donde se pide al usuario ingresar a un link, perdiendo así su información bancaria.

¿Qué es el smishing?

Se trata de una modalidad de fraude que consiste en enviar mensajes SMS a un celular que dirige a una página web fraudulenta para extraer la información bancaria del usuario, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En ocasiones, el mensaje advierte sobre un cargo no reconocido y pide al usuario entrar al enlace para “cancelar” la operación de banco, concretando así el fraude

Recomendaciones para no caer en fraude de mensaje de banco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió cinco sencillas recomendaciones para no ser víctima de este fraude digital

No responder el mensaje

No llamar al número que proporciona

Evitar dar clic en enlaces

No compartir NIP, contraseñas, códigos ni datos de tu tarjeta

Contactar directamente al banco a través de sus canales oficiales

De igual forma, la SSC recomendó reportar estos casos al 55 5242 5100, extensión 5086, al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o a las cuentas de X @SSC_CDMX y @UCS_CDMX

🚨 ¿Recibiste un mensaje sobre compras no reconocidas?



⚠️ ¡Cuidado! Podría ser un fraude conocido como #Smishing.



Protege tu información personal o financiera con estos 5 pasos: 👇🏻 pic.twitter.com/g8fcx8kHjB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 18, 2026

Fraudes digitales en México

En 2025, se registraron alrededor de 8.1 millones de fraudes en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De esa cantidad, el 80.6% se cometieron por internet o medios electrónicos.

En cambio, la Condusef acumuló 72 mil 873 reclamaciones de usuarios por posible fraude en 2025.

Además, el 37.4% de las reclamaciones recibidas en dicha dependencia fueron por posible fraude entre enero y marzo del 2026.

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