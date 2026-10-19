Cae el “Talibán” en Mazatlán; lo ligan con el caso de los 10 mineros

Captura del “Talibán”. Foto: Defensa

La Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, en Mazatlán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2026. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el detenido es señalado como una persona de confianza de un jefe regional de la facción “Los Chapitos”, del Cártel del Pacífico.

La operación se realizó en dos acciones los días 16 y 17 de octubre, con apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Las autoridades también detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva en el municipio de El Rosario.

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En una operación coordinada fue detenido Jesús Abraham N (a) “Talibán” y una célula delictiva del “Cártel del Pacífico”https://t.co/E2fs7iOp6R pic.twitter.com/KDg3n0ZCqj — @Defensamx (@Defensamx1) October 18, 2026

Detienen a cinco presuntos integrantes del Cártel del Pacífico en Sinaloa

Según el comunicado de la Defensa, militantes del Ejército arrestaron a cuatro personas el 16 de octubre en El Rosario, quienes presuntamente formaban parte del círculo de seguridad de Oscar Luciano “N”, alias “Casco” o “81”, a quien la institución identifica como jefe regional de la facción “Los Chapitos”. Entre los capturados figura un ciudadano de nacionalidad colombiana.

Al día siguiente, el 17 de octubre, las fuerzas federales detuvieron a Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, en Mazatlán. Según el informe oficial, tenía en su poder armamento y un vehículo.

La dependencia señaló que el detenido sería una persona de confianza de Juan Benito “N”, conocido como “Beny 17”, a quien identifica como jefe regional de la misma facción criminal.

¿De qué delitos acusan a los detenidos?

La Defensa informó que los detenidos están presuntamente vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp. El hecho sucedió el 23 de enero de este año en La Concordia, Sinaloa.

Además, las autoridades los relacionan con el secuestro de cuatro turistas provenientes del Estado de México, registrado el 3 de febrero de este año en Mazatlán.

Detenidos quedan a disposición de la FGR

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que los militares pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, a las cinco personas detenidas y los objetos asegurados.

La autoridad ministerial continuará con las investigaciones y las diligencias periciales para determinar la situación jurídica de los detenidos.

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