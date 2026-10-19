Grupo ajeno a la marcha por el agua, causante de los destrozos en Guadalajara: Lemus

Foto: Cuartoscuro

Mientras la segunda marcha por el agua se desarrolló de manera pacífica, un grupo de 300 personas, ajenas a la movilización, se dedicaron a hacer destrozos y provocar a los asistentes y policías, destacó el gobernador Pablo Lemus.

Asimismo, acotó que fueron detenidas cinco personas a bordo de una camioneta robada con bidones de gasolina, quienes presuntamente habrían incendiado las puertas de las sedes del Congreso de Jalisco y el Poder Judicial.

La segunda manifestación por Agua Limpia fue un ejercicio cívico por parte de la ciudadanía, que demostró que salir a la calle de manera pacífica es posible.



Al inicio, un grupo de porros violentos trató de provocar violencia y caos, pero la organización ciudadana los señaló,… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 19, 2026

¿Qué dijo Lemus sobre la marcha por el agua en Guadalajara?

A través de un mensaje en sus redes sociales, este domingo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que la “segunda manifestación por Agua Limpia fue un ejercicio cívico por parte de la ciudadanía, que demostró que salir a la calle de manera pacífica es posible”.

Sin embargo, un “grupo de porros violentos trató de provocar violencia y caos, pero la organización ciudadana los señaló, los rechazó y los expulsó del contingente”, luego de que los convocantes decidieron regresar al Parque Rojo en vez de continuar la marcha a Palacio de Gobierno, donde se registraron los actos vandálicos contra edificios oficiales y comercios.

A la par, destacó que, contrario a la movilización de la semana pasada, “esta vez, ni los ciudadanos ni las fuerzas del orden cayeron en la provocación de los violentos”, registrándose el derribo de videocámaras de seguridad, pinta de paredes, destrozos en inmuebles y mobiliario público, además de que personas encapuchadas lanzaron bombas molotov y petardos contra sedes de los tres poderes.

Acotó que, tras registrarse un incendio en el Palacio Legislativo y el Palacio Judicial, a causa de los explosivos, policías intervinieron para apagar los fuegos, mientras que los ataques por parte de manifestantes violentos continúan durante la noche.

¡Qué cinismo el de MC!



La semana pasada reprimieron al pueblo de Jalisco y hoy buscan desvirtuar una protesta legítima que exhibe su ineptitud para gobernar. Sin pruebas culpan a Morena, cuando todo apunta a un montaje de su gobierno.



¡Resuelvan el problema del agua! https://t.co/gjHZndaesw — Morena Jalisco (@_MorenaJalisco) October 19, 2026

Aunque aseguró que las afectaciones son causadas por un grupo de 300 personas ajenas a la marcha ciudadana, a quienes reconoció por su organización y movilización pacífica.

Mientras que evitó pronunciarse sobre los intereses del grupo de encapuchados, luego de que su partido, Movimiento Ciudadano, compartió en redes videos en los que se ve cómo se organizaban previo a la movilización, además de que se exponía que no eran residentes de Jalisco, sino que iban de otros estados, sobre lo que la institución aseguró en un tuit que “está claro que a los únicos que les conviene la confrontación es a los de Morena”.

Ante ello, Morena Jalisco respondió retuiteando el video con el mensaje: “La semana pasada reprimieron al pueblo de Jalisco y hoy buscan desvirtuar una protesta legítima que exhibe su ineptitud para gobernar. Sin pruebas culpan a Morena, cuando todo apunta a un montaje de su gobierno“, luego de que el sábado emitió un comunicado asegurando no haber convocado a la marcha de este domingo, y que en los mensajes se había usado su imagen sin autorización.

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