Cancelan traslado del R2 pese a despliegue militar afuera del Hospital Civil de Guadalajara

Foto: Especial

Un importante despliegue de elementos de la Marina y del Ejército se observó desde la tarde de este martes en las inmediaciones del Hospital Civil de Guadalajara, ante el posible traslado de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”. Sin embargo, esta misma noche, se reveló que el traslado no se llevaría a cabo.

Fue capturado el domingo pasado cuando asistió a una fiesta en el restaurante Sabea. Tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, resultó herido por impactos de arma de fuego en el pecho y en una pierna.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de emergencia a este nosocomio, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva, bajo estricta vigilancia militar y policial.

Las unidades militares comenzaron a llegar por la tarde y, al anochecer, ya superaban la decena de camionetas, algunas blindadas, que formaban un convoy de traslado. Al frente, un camión blindado conocido como “Rino”.

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