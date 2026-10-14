Simon mantendrá este miércoles las lluvias en Nayarit y Sinaloa, y Trudy en Oaxaca y Guerrero
Mientras el ciclón Simon seguirá desplazándose a California, Trudy se convertirá alrededor del jueves en huracán mayor.
Este miércoles, el huracán Simon, de categoría 2, se mantendrá con lento desplazamiento hacia el golfo de California, manteniendo la probabilidad de lluvias con chubascos en Nayarit y Sinaloa, además de vientos con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en sus costas.
A la par, la tormenta tropical Trudy seguirá su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, reforzando el potencial de lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Guerrero, así como oleaje elevado en sus costas, mientras el frente frío 2 ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Chihuahua y Durango, chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California y Sonora, además de rachas fuertes de viento.
Toda vez que diversos fenómenos meteorológicos mantendrán lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
¿Dónde lloverá este miércoles?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Coahuila
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Zacatecas
- Jalisco
- Guanajuato
- Michoacán
- Colima
- Ciudad de México
- Morelos
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Nayarit
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Sonora
- Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Coahuila (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla (suroeste) y Tabasco.
- Temperaturas mínimas:
- 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Viento:
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec).
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costas occidentales de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chiapas.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, se prevé ambiente templado a fresco, cielo medio nublado a nublado a lo largo del día, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en CDMX y Estado de México, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 27.5 °C.
- Temperatura mínima: 14.4 °C
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otro lado, el huracán Simon seguirá su desplazamiento al golfo de California, debilitándose de forma gradual, reforzando el ingreso de humedad a Sinaloa y Nayarit, favoreciendo las lluvias puntuales fuertes en ambos estados, con viento y rachas fuertes, así como oleaje elevado en las costas.
De igual forma, el frente frío 2 y la masa de aire polar que lo impulsa mantendrán probabilidad de lluvias puntuales intensas en Coahuila, Chihuahua y Durango, mientras que se prevé que la tormenta tropical Trudy se convierta en huracán mayor, con el centro situado al sur de Guerrero y Michoacán, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
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