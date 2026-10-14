Simon mantendrá este miércoles las lluvias en Nayarit y Sinaloa, y Trudy en Oaxaca y Guerrero

Lluvias en varias zonas del país. Foto: Cuartoscuro

Este miércoles, el huracán Simon, de categoría 2, se mantendrá con lento desplazamiento hacia el golfo de California, manteniendo la probabilidad de lluvias con chubascos en Nayarit y Sinaloa, además de vientos con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en sus costas.

A la par, la tormenta tropical Trudy seguirá su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, reforzando el potencial de lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Guerrero, así como oleaje elevado en sus costas, mientras el frente frío 2 ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Chihuahua y Durango, chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California y Sonora, además de rachas fuertes de viento.

Toda vez que diversos fenómenos meteorológicos mantendrán lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila Chihuahua Durango Estado de México Guerrero Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas Jalisco Guanajuato Michoacán Colima Ciudad de México Morelos Tamaulipas Veracruz Tabasco Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Sinaloa Nayarit Nuevo León San Luis Potosí Aguascalientes Querétaro Hidalgo Puebla Tlaxcala Campeche Yucatán Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sonora

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C: Coahuila (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla (suroeste) y Tabasco.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento: 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec). 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca. 1.0 a 2.0 metros de altura: costas occidentales de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé ambiente templado a fresco, cielo medio nublado a nublado a lo largo del día, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en CDMX y Estado de México, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 27.5 °C.

Temperatura mínima: 14.4 °C

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otro lado, el huracán Simon seguirá su desplazamiento al golfo de California, debilitándose de forma gradual, reforzando el ingreso de humedad a Sinaloa y Nayarit, favoreciendo las lluvias puntuales fuertes en ambos estados, con viento y rachas fuertes, así como oleaje elevado en las costas.

De igual forma, el frente frío 2 y la masa de aire polar que lo impulsa mantendrán probabilidad de lluvias puntuales intensas en Coahuila, Chihuahua y Durango, mientras que se prevé que la tormenta tropical Trudy se convierta en huracán mayor, con el centro situado al sur de Guerrero y Michoacán, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

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