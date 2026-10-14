No hay estrategia clara para atender necesidades de la población

La politóloga María Amparo Casar criticó la situación del sistema de salud pública en México y advirtió que millones de personas siguen sin acceso a servicios médicos. Durante su particiàción semanal con José Cárdenas, señaló que los problemas se han agravado desde 2018 debido a decisiones administrativas y cambios en las instituciones de salud.

“44 millones de personas, de mexicanos y mexicanas, según las propias cifras oficiales, Pepe, no tienen acceso a los servicios de salud”, afirmó.

Casar recordó la desaparición del Seguro Popular, la creación y posterior eliminación del Insabi, así como los cambios en las compras de medicamentos. A su juicio, estas decisiones reflejan la falta de una estrategia clara para atender las necesidades de la población.

“Creo que si hacemos un recuerdo desde el 2018 como una línea de tiempo, pues empezamos a ver que no hay una política pública”, expresó.

La analista también citó un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre mortalidad evitable.

“Tenemos 418 muertes prematuras, o sea, por cada 100,000 habitantes que no tenían que haber ocurrido”, señaló.

Casar relacionó estas cifras con la falta de hospitales, personal médico, medicamentos e insumos, además del aumento en los gastos de salud que enfrentan las familias mexicanas.

Otro de los temas abordados fueron las presuntas irregularidades en contratos para el sector salud. Casar mencionó a las empresas Romedic y Poago, que, según sus declaraciones, recibieron contratos por 344 y 490 millones de pesos, respectivamente, pese a no contar con experiencia previa en el suministro de medicamentos y materiales médicos. La politóloga consideró que existe una combinación de problemas administrativos y falta de planeación que afecta la atención hospitalaria.

Finalmente, Casar vinculó esta situación con las protestas de trabajadores del Seguro Social, quienes exigen un aumento salarial del 10% y mejores condiciones laborales. Aunque reconoció que existen distintas demandas sindicales, insistió en que el problema central es el acceso a la atención médica.

“Creo que no tenemos que movernos del foco que es que el sistema de salud hoy no puede atender a 44 millones de personas en este país”, concluyó.

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