Incendian 4 unidades del transporte público en distintos puntos de Cuautla y Yecapixtla

Foto: Especial

En Morelos, cuatro unidades del transporte público fueron incendiadas este martes en diferentes colonias de Cuautla y Yecapixtla, en una serie de hechos violentos que movilizaron a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en el estado, sin que se registraran heridos.

El primer incidente ocurrió en Cuautla alrededor de las 12:15 horas en la calle Benito Juárez, de la colonia Año de Juárez, donde dos sujetos que viajaban en motocicleta rociaron gasolina a una combi de la Ruta 13 fuera de servicio en un taller mecánico. El propietario consiguió apagar el fuego, por lo que la unidad únicamente presentó daños menores.

Más tarde, a las 15:12 horas, una colectiva de la ruta tehuixtlera fue incendiada en el cruce de las calles Miguel Bravo y Cura Tapia, en el centro de la ciudad, con daños en aproximadamente la mitad del área del motor.

El tercer hecho se registró cerca de las 18:10 horas sobre la avenida Reforma, en la colonia Emiliano Zapata, donde otra unidad colectiva fue incendiada cuando se dirigía al centro de Cuautla. Este nuevo episodio amplió la jornada de agresiones contra el transporte público.

Además, alrededor de las 21:00 horas se reportó en Yecapixtla que una combi de la ruta 5, con derrotero a la colonia Juan Morales, estacionada vacía, fue rociada con gasolina para después prenderle fuego. Vecinos de la zona trataron de apagar el fuego con cubetas de agua, logrando controlarlo antes de que consumiera la unidad.

Con este hecho suman cuatro unidades del transporte público que han sido incendiadas durante este martes en municipios de la región Oriente, tres de ellas en Cuautla y una más en Yecapixtla.

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