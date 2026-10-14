Se aprueba en lo general Ley del ISR, este miércoles se discute en lo particular

El gobierno estima recaudar 6.2 billones de pesos en impuestos. FOTO: Cuartoscuro

Con 349 votos a favor, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo (PT) aprobaron en lo general la iniciativa de Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2027, que busca combatir la evasión fiscal, frenar a las empresas factureras y limitar algunas deducciones.

La propuesta forma parte del Paquete Económico 2027, con el que el Gobierno federal estima recaudar 6.2 billones de pesos en impuestos, de acuerdo con la Ley de Ingresos. La reforma incluye cambios para empresas, contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y actividades del sector primario.

#ÚltimaHora | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó en lo general el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se expiden disposiciones de vigencia transitoria. pic.twitter.com/4spzhdU8M2 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 14, 2026

Ley del ISR 2027: ¿qué cambios aprobaron los diputados?

Uno de los puntos más discutidos es el tope a las deducciones para empresas con activos superiores a 50 millones de pesos, medida que generó diferencias entre los legisladores.

La diputada del PAN, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, advirtió que las restricciones podrían afectar la liquidez de las empresas y dificultar el pago de salarios y proveedores.

La legisladora sostuvo que combatir la evasión fiscal es necesario, pero pidió distinguir entre el fraude y los gastos legítimos de los negocios.

Por su parte, el diputado del PT, Roberto Armando Albores Gleason, defendió las medidas al señalar que buscan evitar que las empresas reduzcan o evadan el pago de impuestos.

Según las cifras que presentó, de 524 mil empresas que declararon ingresos en 2025, un total de 318 mil no pagaron ISR y 223 mil realizaron deducciones iguales o superiores a sus ventas.

Resico 2027: aumentan los límites de ingresos

La iniciativa también contempla cambios en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), al ampliar los montos máximos de ingresos para tributar bajo este esquema.

Los principales ajustes son:

Personas físicas: de 3.5 a 5 millones de pesos.

Personas morales: de 35 a 50 millones de pesos.

Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras: los ingresos exentos aumentan de 900 mil a un millón de pesos.

Deducción de intereses netos: el límite baja del 30% al 20%.

¿Cuándo continúa la discusión de la Ley del ISR 2027?

Tras aprobar la iniciativa en lo general, la Cámara de Diputados declaró un receso cerca de las 23:00 horas del martes 13 de octubre.

Los legisladores fueron citados a las 9:00 horas del miércoles 14 de octubre para reanudar la discusión en lo particular, donde continuarán revisando el contenido de la reforma.

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