Cierran caso contra Francisco Garduño por incendio en estación migratoria de Cd. Juárez

Foto: Cuartoscuro | Archivo

El extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, compareció esta mañana ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, donde se determinó que cumplió a cabalidad con las condiciones de la suspensión condicional de su proceso, decretándose la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa instaurada en su contra.

Al concluir la diligencia, Garduño declaró ante medios de comunicación haber cumplido con la indemnización económica y la disculpa pública a los afectados por el incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria local, y reveló que durante la sesión rompió el silencio para dirigirse al tribunal y a las víctimas, admitiendo la irreparabilidad de la tragedia.

“Se indemnizó a todos, a todos. Unos 6 millones, otros 5 millones y la mayoría 3.5 millones… pedí perdón públicamente y ahorita en mi propio juzgado nunca había yo hablado, hablé y les dije que yo solicitaba me perdonaran… el dolor no lo vamos a resolver ni menos con la aportación a cada uno” Francisco Garduño / extitular de Migración

Por su parte, el abogado defensor detalló el alcance jurídico del fallo decretado por el juzgador, pero resaltó que este aún puede ser combatido por las víctimas.

“Esta resolución implica que se dio cumplimiento a la suspensión condicional, a las condiciones de reparación a las que se comprometió el señor Francisco Garduño y extingue la acción penal y sobresee el proceso en su contra; puede ser impugnada en vía de apelación… vamos a esperar qué es lo que la asesoría jurídica hace” Rodolfo Pérez Velázquez / defensor de Francisco Garduño

En contraparte, la representación legal de las víctimas rechazó tajantemente la resolución judicial, que, aclaró, no ha quedado firme, y confirmó que la impugnarán.

“Garduño siempre ha sido protegido por el sistema jurídico penal, una justicia selectiva y una impunidad por los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023; en definitiva, en contra de esta determinación del juez Hernández Calderón, todavía procede el recurso de apelación y vamos a seguir impugnando” Marcos Zavala / asesor jurídico, Derechos Humanos Integrales en Acción

En tanto que el fallo se dio en medio de un clima tenso afuera de la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF), donde manifestantes y colectivos recibieron y despidieron al extitular del INM con reclamos de “¡Asesino!”, “¡Queremos justicia!” y “¡Justicia para Tiva!”, recordando a las 40 personas que murieron en la tragedia.

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