Nuevo recale de sargazo golpea las playas de Tulum; persisten afectaciones

Un nuevo recale de sargazo afecta las playas de Tulum, Quintana Roo, donde varios puntos de la costa permanecen en semáforo rojo y naranja debido a la llegada excesiva y abundante de esta macroalga. La situación también genera afectaciones al sector turístico del destino.

El problema continúa pese a las jornadas diarias de limpieza que realizan autoridades municipales y federales. Además, 2026 se perfila como un año récord de sargazo en Quintana Roo, con más de 123 mil toneladas recolectadas por la Secretaría de Marina.

Playas de Tulum siguen afectadas por el sargazo

La acumulación de sargazo en Tulum mantiene afectaciones en distintas playas y representa un desafío para la actividad turística.

David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, reconoció que el destino enfrenta complicaciones por la llegada constante de esta alga.

“En el caso de Tulum, se ve muy afectado por el sargazo. El sargazo pues se está atendiendo de manera regional”, señaló.

Para atender la situación, las autoridades implementaron un esquema de limpieza dividido en cinco zonas prioritarias, donde cuadrillas trabajan diariamente para retirar el alga acumulada.

También se elabora un pronóstico diario que permite identificar los puntos con mayor concentración de sargazo y movilizar embarcaciones y barreras sargaceras.

Tulum Renace busca impulsar el turismo ante afectaciones

Ante las consecuencias para el sector turístico, se puso en marcha el programa Tulum Renace, que contempla distintas acciones para incentivar la llegada de visitantes.

Entre las medidas anunciadas destacan:

Acceso gratuito al Parque del Jaguar.

Credencialización de 195 prestadores de servicios turísticos.

Promociones para contrarrestar la disminución de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Mientras continúan los trabajos de limpieza, algunos habitantes consideran que las acciones comienzan a mostrar resultados.

“Le falta para mejorar, pero creo que es un avance”, comentó Yovana Torres, habitante de Tulum.

Quintana Roo supera las 123 mil toneladas de sargazo en 2026

La magnitud del problema también se refleja en las cifras oficiales.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, durante 2026 se han recolectado 123 mil toneladas de sargazo en Quintana Roo, cantidad que supera las 92 mil toneladas retiradas durante todo 2025.

Esto representa 31 mil toneladas adicionales, cuando todavía no concluye el año.

Las autoridades mantienen las labores de recolección y limpieza para mejorar las condiciones de las playas de Tulum ante la persistencia del recale.

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