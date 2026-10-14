CDMX espera ambiente caluroso, cielo nublado y lluvias con chubascos

Lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Edomex. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un día con ambiente fresco por la mañana, temperaturas de hasta 27 grados y lluvias fuertes durante la tarde, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

El pronóstico para este miércoles 14 de octubre también contempla cielo medio nublado, presencia de bruma y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Aunque se espera ambiente templado a cálido durante la tarde, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en la capital del país.

Lluvias fuertes en CDMX: ¿a qué temperatura llegará la capital?

Para este miércoles se pronostican lluvias puntuales fuertes en la CDMX, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros en un periodo de 24 horas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico señala:

Temperatura máxima: de 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: de 13 a 15 °C.

Viento: de componente norte de 10 a 20 km/h.

Rachas de viento: de 30 a 40 km/h.

Durante la mañana, los habitantes de la capital tendrán un ambiente fresco, con cielo medio nublado y presencia de bruma.

Por la tarde, las condiciones cambiarán a un ambiente templado a cálido, aunque continuará la probabilidad de lluvias fuertes.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México este miércoles?

En el Estado de México (Edomex) se esperan lluvias de mayor intensidad, principalmente en las regiones oeste y suroeste, donde podrían registrarse precipitaciones puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en 24 horas.

Al igual que en la CDMX, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Durante la mañana, el ambiente será fresco en gran parte de la entidad, mientras que en las zonas altas se prevén temperaturas frías.

Para Toluca, el pronóstico contempla:

Temperatura máxima: de 22 a 24 °C.

Temperatura mínima: de 6 a 8 °C.

Por la tarde, se espera ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado y probabilidad de precipitaciones.

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