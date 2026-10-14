Oficializa FGR caso contra juez federal Sergio Sigales: entrega expediente previo a su audiencia

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A casi un año de que inició el proceso en su contra, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó a Sergio Sigales la carpeta digital de su caso, informó el primer juez suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) tras ser acusado de reducir sentencias a acusados por narcotráfico.

Ello, luego de que tendrá su primera audiencia en diciembre próximo, mientras 220 exintegrantes del Poder Judicial, exfuncionarios públicos, abogados, políticos y activistas llamaron a defender la independencia de los juzgadores, ante el caso de Sigales y Martha Magaña, la primera en emitir un amparo contra la Reforma Judicial.

Se informa a la sociedad mexicana que, para sorpresa de absolutamente nadie, habiendo recibo hace unos instantes copia digital de la carpeta de investigación; he sido formalmente denunciado el 4 de noviembre pasado por el TDJ, juez y parte, un día después de lo dicho en la… pic.twitter.com/cuZTyhlxUC — SASOG (@SASOGssm) October 13, 2026

¿De qué acusa la FGR al juez Sergio Sigales?

Este martes, el juez Sergio Sigales, suspendido desde el 30 de octubre de 2025, informó a través de su cuenta de X que apenas este 13 de octubre la FGR le entregó la copia del expediente digital del caso en su contra, pese a que la fiscalía recibió la denuncia del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) desde el 4 de noviembre pasado.

Mientras que, de acuerdo con Proceso, el juzgador federal ya fue citado el próximo 14 de diciembre a las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima para su primera audiencia ante la jueza Denisse Viridiana Romero, del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Nayarit, con residencia en Tepic.

Ello, luego de que la FGR acusa a Sigales por delitos contra la administración de justicia, por presuntamente reducir penas en al menos cuatro casos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, a través de procedimientos abreviados, cuando ya había acuerdo entre la fiscalía y los acusados.

De igual forma, el juzgador especializado en el Sistema Penal Acusatorio acusó en redes sociales que la denuncia penal del TDJ, así como la apertura de la carpeta por parte de la FGR, solo se dieron un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum habló del caso en su conferencia Mañanera, cuando llevaba cuatro días suspendido.

Se suman por la independencia judicial

Por otro lado, este mismo martes, 220 juristas, académicos, políticos, exfuncionarios públicos, abogados litigantes, activistas y figuras de la sociedad civil en México emitieron una carta denunciando que procesos como el de Sergio Sigales socavan la independencia de los jueces ante la limitación del margen de interpretación de los tribunales.

“Es derecho fundamental de quienes habitamos o transitamos por México poseer tribunales autónomos, ajenos a presiones indebidas y que cuenten con mecanismos procesales de defensa efectiva ante cualquier atentado contra su independencia e integridad, provenga de quien provenga”

Asimismo, llamaron a no permitir que las “instancias disciplinarias del país vulneren tal orden de libertades, indispensable para la convivencia pacífica y para el desarrollo igualitario y fraterno”, destacando el caso de Martha Magaña, citada por el TDJ por ser la primera jueza en haber emitido un amparo contra la Reforma Judicial.

Defendamos juntos la independencia judicial.



Somos todos 👩🏻‍⚖️👨🏼‍⚖️👩🏽‍⚖️👨🏻‍⚖️👩🏾‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️🧑🏽‍⚖️👩🏾‍⚖️ pic.twitter.com/CH45ZBBpKe — Martha Magana (@marthakmagana) October 13, 2026

Agregaron que, “en tanto no implique alejarse del bloque constitucional, la interpretación judiciaria debe ser libre e independiente, así incomode y contradiga los designios de otras potestades”, resaltando que, incluso, son motivo de persecución juzgadores ya en estado de retiro por acciones incluso previas a la formación del tribunal disciplinario.

El texto está firmado por nombres como el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, así como César Camacho Quiroz, Jesús Zambrano, Cecilia Romero, Claudio X. González, Tadeo Campagne, Óscar Cruz Barney, Federico Berrueto y Patricia Olamendi.

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