Senado aprueba en “fast track” reformas a la Ley Aduanera y quita candados a embargos precautorios

Con 66 votos a favor, 37 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó en ‘fast track’ reformas a la Ley Aduanera para agilizar el control y la fiscalización del comercio exterior.

El punto central elimina el umbral legal del 50 % de diferencia en el valor de un producto para aplicar un embargo precautorio. Para el bloque oficialista, la medida es urgente.

“La subvaluación, es decir, declarar una mercancía por debajo de su valor para obtener una ventaja indebida cuando se actualizan los supuestos legales, puede afectar la recaudación y colocar en desventaja a las empresas que sí cumplen sus obligaciones” Maki Ortiz Domínguez / senadora del PVEM

La oposición advirtió que dejar los embargos a criterio de los funcionarios, o de futuras reglas administrativas, abre la puerta a la discrecionalidad, afectando a importadores que consiguen mejores precios en el mercado internacional.

“Antes se marcaba un margen de 50 % de diferencia del precio para sospechar un fraude; hoy se quita esa regla y queda a criterio de un funcionario aduanal decidir si un precio bajo es ilegal” José García López / senador del PAN

En respuesta, Morena y aliados negaron que el objetivo sea afectar a los negocios formales.

“No buscamos restringir el comercio legítimo, sino impedir que la subvaluación debilite la producción mexicana y los ingresos públicos” Jennifer Parra Salas / senadora de Morena

El proyecto también establece sanciones más severas en materia energética: si se presenta información inexacta o falsa en la importación de hidrocarburos y petrolíferos, se aplicará una multa de hasta el 100 % de su valor.

La reforma a la Ley Aduanera entrará en vigor el 1 de enero de 2027, mientras que el decreto ya fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación.

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