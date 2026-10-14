Vinculan a proceso a Iván Cazarín, alias el “Tanque”, presunto operador del CJNG

Foto: FGR

Iván Cazarín Molina, alias el “Tanque”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por su posible participación en delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado, la fiscalía detalló que el martes se llevó a cabo la audiencia en la que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que un juez consideró suficientes para dictar la vinculación.

Mientras que, investigaciones de la fiscalía también lo relacionan con delitos como homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Asimismo, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “Altiplano”, y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cazarín Molina fue detenido en días recientes en Zapopan, Jalisco, mediante un operativo coordinado en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Mientras que, según las investigaciones, el “Tanque” estaría relacionado con un grupo criminal con actividades en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla. También se le vincula presuntamente con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.