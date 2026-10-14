Papa León XIV inicia recuperación tras cirugía; pidió de cenar

El papa León XIV inició este miércoles su recuperación. FOTO: AFP

El papa León XIV inició este miércoles su recuperación en el hospital Gemelli de Roma, luego de someterse a una cirugía para extirpar un tumor canceroso en el pulmón derecho. El Vaticano informó que la intervención se realizó sin complicaciones y conforme a lo previsto, además el pontífice despertó lúcido y orientado. De acuerdo con la información proporcionada por el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni: cuando el Papa regresó a su habitación, pidió la cena.

El pontífice permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana, mientras los médicos realizan nuevos estudios para determinar si el cáncer se ha extendido. Por ahora, todos sus compromisos oficiales fueron cancelados hasta el 20 de octubre.

Durante su estancia en el hospital Gemelli, León XIV permanece acompañado por las personas que habitualmente lo atienden en el apartamento pontificio.

¿Qué estudios médicos le realizarán al Papa?

En los próximos días, el equipo médico realizará exámenes postoperatorios y analizará el tejido retirado durante la cirugía. Estos estudios permitirán conocer más detalles sobre el tumor y determinar si existen señales de que el cáncer se haya extendido.

Aunque inicialmente se anunció una hospitalización de aproximadamente siete días, todavía no se sabe si el pontífice necesitará un periodo de recuperación más largo.

¿Quién sustituirá al papa León XIV durante su recuperación?

Debido a su estado de salud, el Vaticano canceló los compromisos del pontífice hasta el 20 de octubre.

Para la misa programada este miércoles en la basílica de San Pedro, será sustituido por Luis Antonio Tagle, nuevo decano del Colegio Cardenalicio.

La Santa Sede también tiene previsto ofrecer nuevas actualizaciones sobre la evolución del Papa y los primeros resultados de los estudios posteriores a la operación.

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