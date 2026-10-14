La magia del Día de Muertos cobra vida en la Ex-Hacienda de Chautla con las Catrineras 2026

Hay lugares donde el tiempo parece detenerse y las leyendas cobran vida; uno de ellos es la Ex-Hacienda de Chautla, donde el reflejo de un castillo sobre un lago, el naranja intenso del cempasúchil y las elegantes catrinas crean una atmósfera de magia y misticismo para celebrar el Día de Muertos con Catrineras Chautla 2026.

Entre árboles, jardines y senderos llenos de color, inició la segunda edición del festival, que, bajo el lema “La memoria nos reúne”, transforma este histórico recinto poblano en un escenario donde las tradiciones mexicanas se mezclan con la belleza de la naturaleza.

Ahí, las catrinas elaboradas en cartonería parecen cobrar vida entre flores y decoraciones, y las trajineras se convierten en protagonistas de una experiencia que permite admirar desde el agua la majestuosidad del Castillo de Gillow, cuya arquitectura de estilo europeo contrasta con el paisaje natural que lo rodea.

“Lo que más me gusta de Catrineras es que tenemos muchas cosas para hacer en familia: puedes tomar las trajineras, las zonas de terror, también hay casas de terror y, sobre todo, vivir la tradición mexicana, así que las personas que nos ven de Ciudad de México, Tlaxcala y alrededores, descuélguense un fin de semana” María Fernanda Hernández

La experiencia contempla 11 zonas temáticas, entre ellas el Paseo de las Almas, el Camino al Más Allá y el Mundo Terrenal.

“Podrán disfrutar de figuras monumentales, trajineras, ofrendas monumentales, kiosko cultural, un pabellón con artesanos y productores de nuestra región” Michelle Talavera / directora de Convenciones y Parques Puebla

Las Catrineras de Chautla esperan recibir a más de 150 mil visitantes en una celebración que inició el 9 de octubre y permanecerá hasta el 2 de noviembre, de jueves a domingo, en un horario de 13:00 a 23:00 horas.

La entrada general cuesta 50 pesos, mientras que niños, adultos mayores y personas con discapacidad pagan 20 pesos. Algunas experiencias, como las trajineras y las casas del terror, tienen costo adicional.

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