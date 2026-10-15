Ken Salazar reaparece en CDMX, presenta sus memorias y da por cerrado el tema del “Mayo” Zambada

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reapareció públicamente en la Ciudad de México para presentar su libro de memorias Borderlands, donde dio por concluida la controversia relacionada con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y llamó a concentrarse en el futuro de la relación bilateral.

Aunque durante su gestión como diplomático surgieron diferencias públicas entre declaraciones de funcionarios estadounidenses y mexicanos sobre la caída del histórico líder del Cártel de Sinaloa, Salazar evitó profundizar nuevamente en el asunto.

Salazar: el tema del “Mayo” ya está explicado

Cuestionado sobre la captura de Zambada en 2024, el exembajador respondió que toda la información que considera relevante ya fue dada a conocer tanto por las autoridades estadounidenses como en su libro.

“Lo que hablé de ese asunto está todo en el libro. Eso lo dio a conocer al mundo en el tiempo de ese asunto, como el fiscal Merrick Garland de los Estados Unidos, también como el presidente Biden. Entonces, eso ya está en el libro. Hemos hablado de eso bastante”.

Salazar aseguró que ahora la prioridad debe ser fortalecer los avances alcanzados en la cooperación entre ambos países.

“Lo más importante es que tenemos que ver hacia adelante”.

Pide mantener la cooperación en seguridad

Aunque evitó regresar a la polémica sobre Zambada, el exdiplomático sí insistió en que México y Estados Unidos deben mantener una estrategia conjunta para enfrentar a los grupos criminales.

Durante la presentación sostuvo que los cárteles representan un problema compartido para ambos países y que ningún gobierno puede resolverlo por sí solo.

“Se tienen que desmantelar estos cárteles, porque la violencia que existe en México, también en los Estados Unidos, es una violencia internacional”.

Reconoce trabajo de Sheinbaum y García Harfuch

Salazar también destacó las acciones emprendidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad.

Incluso mencionó el trabajo realizado por el gabinete de seguridad encabezado por Omar García Harfuch, al considerar que México ha mantenido esfuerzos importantes en el combate al crimen organizado.

“Desde que llegó la Presidenta Sheinbaum, con su equipo, incluso el liderazgo de Omar García Harfuch por dirección de ella, México está haciendo bastante”.

Critica amenazas de intervención militar

Durante el evento, el exembajador también cuestionó las posturas que plantean una intervención militar estadounidense contra organizaciones criminales en territorio mexicano.

En lugar de ello, propuso construir un acuerdo regional de seguridad para América del Norte, similar al T-MEC, que incluya cooperación en inteligencia, combate al tráfico de fentanilo, control del tráfico de armas e inversión fronteriza.

Según Salazar, la relación entre países vecinos debe fortalecerse mediante la colaboración y no mediante amenazas.

Además, llamó a reforzar la integración regional, preservar la cooperación económica y mantener el diálogo entre ambos gobiernos para enfrentar desafíos como la violencia, la migración y el narcotráfico.

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