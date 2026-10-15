Cancillería destaca caída del 67% en tráfico de fentanilo ante el Senado; promete respuesta por mexicanos muertos en EE. UU.

Roberto Velasco destacó resultados de la SRE. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, destacó resultados en materia de seguridad fronteriza con la caída en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Además, el canciller prometió respuestas a cada caso de mexicanos fallecidos en territorio estadounidense durante redadas y detenciones migratorias. Durante su comparecencia ante el Senado, el canciller también anunció mejoras para el personal del Servicio Exterior Mexicano.

Cancillería destaca caída de 67% en decomisos de fentanilo

Como parte de los resultados de seguridad, Velasco señaló que los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron 67% entre octubre de 2024 y agosto de 2026, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país.

Añadió que México ha capturado a cinco integrantes de la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI y retirado de circulación más de 35 mil armas de fuego, cerca de 80% provenientes de Estados Unidos.

¿Qué acciones realiza México por los migrantes fallecidos?

El titular de la dependencia federal destacó que en materia de connacionales fallecidos, “cada caso tiene nombre y apellido” y por ello, “cada familia merece una respuesta”. Ante el Senado, destacó que la SRE, “buscará todas una por una”.

Velasco informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha enviado 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado de Estados Unidos y presentado 20 denuncias ante las fiscalías encargadas de las investigaciones.

También señaló que México promovió investigaciones ante autoridades estadounidenses y mantuvo comunicación con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El canciller sostuvo que la cooperación con Estados Unidos debe basarse en el respeto a la soberanía y en la defensa de los intereses nacionales, no en coyunturas políticas.

Revisarán condiciones del Servicio Exterior Mexicano

El titular de la Cancillería también anunció una revisión de las condiciones laborales de quienes integran el Servicio Exterior Mexicano en 86 representaciones diplomáticas. Según explicó, se trata de la primera revisión de este tipo en 26 años.

Entre las medidas previstas están apoyos para guarderías, educación preescolar y educación especial en casos de discapacidad permanente, además de la actualización de honorarios del personal local y de quienes prestan servicios profesionales independientes.

Velasco indicó que las acciones beneficiarán a mil 231 personas, con prioridad para quienes llevan más tiempo sin ajustes en sus pagos, en algunos casos hasta 18 años.

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