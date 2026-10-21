Este miércoles seguirán el frío diurno y las lluvias en todo el país

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Este miércoles 21 de octubre de 2026, el frente 2 con características de estacionario se extenderá sobre el mar Caribe sin afectar al país, mientras la masa de aire polar que lo impulsa mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, además del descenso de las temperaturas diurnas en la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste de México. Asimismo, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste.

De igual forma, el ingreso de humedad en interacción ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste y norte, mientras que otros fenómenos meteorológicos generarán chubascos con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, centro, oriente, sur, sureste y occidente del territorio nacional, incluido el valle de México y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua Tamaulipas Guerrero Puebla Campeche Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Baja California Sur Durango Sonora Sinaloa San Luis Potosí Michoacán Morelos Querétaro Hidalgo Tlaxcala Estado de México Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila Nuevo León Nayarit Jalisco Colima Guanajuato Ciudad de México



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte). 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila (noreste), Nuevo León (noreste), Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento: Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Costa de Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Veracruz (sur), Chiapas y Oaxaca (golfo de Tehuantepec). 1.0 a 2.0 metros de altura : costas de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para ese miércoles se prevé cielo medio nublado y ambiente frío a fresco durante la mañana, con posibles bancos de niebla en zonas altas, así como ambiente templado e incremento de nubosidad por la tarde.

También se esperan chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en CDMX, que estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima: 10 a 12 °C.

Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, para este jueves, un nuevo frente frío ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas fuertes de viento en el norte, incluida la península de Baja California, mientras el frente 2 mantendrá viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, y descenso de temperaturas durante la noche y mañana en la Mesa del Norte y Mesa Central.

De igual forma, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste y la península de Yucatán favorecerá la probabilidad de chubascos, con lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, centro y sureste, incluida la península de Yucatán y el Valle de México.

Mientras que se prevé la formación de un ciclón tropical al sur de las costas del Pacífico sur mexicano, cuya circulación reforzará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el sur y occidente.

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