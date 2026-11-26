La disputa por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre Yasmín Esquivel y Lenia Batres evidencia una contradicción constitucional derivada de la reforma judicial, explicó la analista Alejandra Cullen.

Durante su intervención con José Cárdenas, Cullen señaló que los artículos 94 y 97 de la Constitución establecen procedimientos distintos para definir quién debe encabezar el máximo tribunal.

La analista explicó que la Suprema Corte no puede presentar directamente una iniciativa ante el Congreso para resolver esta contradicción. La propuesta tendría que surgir del Poder Legislativo o del Ejecutivo federal.

De acuerdo con Cullen, Hugo Aguilar ya envió una propuesta a la coordinación jurídica de la Presidencia de la República. Sin embargo, señaló que su contenido no se ha dado a conocer.

“Para cualquier cambio es necesario reformar la Constitución”, explicó la analista, quien recordó que este procedimiento requiere una mayoría de dos terceras partes.

También indicó que los artículos transitorios de la reforma judicial no pueden modificar por sí mismos el contenido de la Constitución.

Lenia Batres y Yasmín Esquivel: la disputa por la presidencia

Cullen señaló que, si se utiliza el número de votos obtenidos como criterio para definir la sucesión, la presidencia de la Suprema Corte correspondería a Lenia Batres.

Sin embargo, consideró que la disputa con Yasmín Esquivel también refleja diferencias entre grupos al interior de Morena.

La analista estimó que la presidenta de la República tendría un papel determinante en las negociaciones políticas para resolver la contradicción constitucional.

Congreso tendría que resolver contradicción antes de las elecciones

Alejandra Cullen consideró que las modificaciones constitucionales tendrían que realizarse antes de las próximas elecciones de junio, debido a que la composición del Congreso podría cambiar.

Recordó que el relevo en la presidencia de la Suprema Corte está previsto para septiembre.

La analista también mencionó que existen otros problemas derivados de la reforma judicial relacionados con la administración de recursos y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

Según Cullen, corresponde al Congreso resolver la contradicción entre ambos artículos, debido a que tienen el mismo nivel jurídico y establecen procedimientos diferentes para la sucesión en la Corte.

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