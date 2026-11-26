El área de urgencias del Hospital General Regional No. 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la zona de Ayala, en Guadalajara, Jalisco, enfrenta una severa saturación que mantiene al límite su capacidad de atención.

Trabajadores de la salud y derechohabientes coinciden en que la falta de camillas, espacios y personal médico dificulta brindar atención oportuna a los pacientes, quienes deben esperar durante horas para ser valorados.

Niños, adultos y personas de la tercera edad permanecen durante largas jornadas en la sala de espera ante la falta de camillas disponibles para recibir atención médica.

De acuerdo con los afectados, la escasez de mobiliario y la insuficiencia de espacios se han convertido en una constante dentro de las instalaciones, un problema que, aseguran, también se replica en otras áreas de urgencias del IMSS.

“Había muchísimo paciente, pues algo que nunca me lo imaginé” Cecilia Sánchez / paciente

A esta problemática se suma el déficit de personal de salud. El enfermero jefe de piso advirtió que la alta demanda rebasa la capacidad operativa del hospital jalisciense.

“Estamos sobresaturados de pacientes y volvemos a lo mismo, hace falta recurso humano. Nos hace falta la categoría de médicos, categoría de enfermeros, enfermeros especialistas, enfermeros generales, para lo que son las áreas de urgencias y también inhaloterapeutas. Es lo que ahorita más se requiere por la sobresaturación de pacientes que tenemos en todas las áreas de urgencias” Salvador Gómez / enfermero jefe de piso

Mientras la demanda de atención continúa creciendo, pacientes y trabajadores esperan la intervención de las autoridades para atender la saturación y reforzar los recursos humanos y materiales del hospital. Hasta el momento, el IMSS no ha respondido a una solicitud de información sobre esta denuncia.

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