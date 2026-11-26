El estudio lo generó México Evalúa. Foto: IA ChatGPT

Por cada trabajador formal con un salario promedio en México, empleados y patrones aportan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 14 mil 760 pesos al año para financiar su seguro médico, cantidad equivalente al costo de 11.4 consultas de medicina familiar. Sin embargo, casi seis de cada 10 afiliados que presentaron algún problema de salud en 2024 no se atendieron en el sector público, informó México Evalúa.

A través del estudio “El contribuyente del IMSS: lo que aporta y lo que recibe”, publicado el 24 de noviembre de 2026, señala que los tiempos de espera, la falta de medicamentos y médicos, así como la desconfianza en el servicio, figuran entre los motivos por los que los derechohabientes buscan otras alternativas.

La organización también advierte sobre el incremento del gasto que realizan las familias para atender su salud, la distribución del presupuesto del Instituto y la necesidad de garantizar mejores servicios a los derechohabientes.

¿Cuánto aportan trabajadores y patrones al IMSS?

Las cuotas obrero-patronales permiten financiar distintos seguros y prestaciones del Instituto, entre ellos:

Enfermedades y Maternidad.

Invalidez y Vida.

Riesgos de Trabajo.

Guarderías y Prestaciones Sociales.

De acuerdo con el estudio, en los perfiles salariales analizados, los empleadores cubren entre el 81% y el 91% de estas aportaciones.

La organización presentó tres ejemplos para explicar cuánto dinero recibe mensualmente el IMSS por cada trabajador, dependiendo de su salario.

Salario mensual Aportación patronal Aportación del trabajador Total mensual al IMSS $9,580 $1,248 $131 $1,379 $14,380 $1,665 $243 $1,908 $95,800 $6,008 $1,410 $7,418

¿A cuántas consultas médicas equivalen las aportaciones al IMSS?

En 2026, el costo unitario de una consulta de medicina familiar del IMSS asciende a mil 298 pesos, según los datos utilizados por México Evalúa.

Tomando como referencia esta cantidad, la organización calculó a cuántas consultas equivalen las aportaciones anuales al Seguro de Enfermedades y Maternidad.

Salario mensual Aportación anual al seguro médico Consultas equivalentes $9,580 $11,604 8.9 $14,380 $14,760 11.4 $95,800 $47,640 36.7

La comparación es ilustrativa y no representa un límite de consultas para los derechohabientes.

Las cuotas también financian atención especializada, estudios médicos, medicamentos, hospitalizaciones, cirugías, atención del parto y subsidios por incapacidad, entre otras prestaciones.

Casi seis de cada 10 afiliados al IMSS no se atienden en instituciones públicas

En 2024, 48.4 millones de personas afiliadas al IMSS presentaron algún problema de salud, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) analizadas por México Evalúa.

La atención de estos padecimientos se distribuyó de la siguiente manera:

42.9%: recibió atención en instituciones públicas.

recibió atención en instituciones públicas. 36.5%: acudió a consultorios, hospitales o farmacias privadas.

acudió a consultorios, hospitales o farmacias privadas. 20.6%: se automedicó o no buscó atención médica.

La proporción de afiliados que no se atendieron en el sector público aumentó del 48.2% en 2018 al 57.1% en 2024.

El análisis contempla tanto a las personas afiliadas por su empleo como a aquellas que cuentan con seguridad social por parentesco.

¿Por qué los afiliados al IMSS buscan atención médica privada?

Uno de los factores identificados es la diferencia en los tiempos de espera para recibir atención médica.

Mientras que en una clínica del IMSS la espera promedio es de 79 minutos, en un consultorio privado es de 25 minutos.

A ello se suman otros problemas señalados en el estudio, como:

Falta de medicamentos.

Falta de médicos.

Desconfianza en los servicios.

La organización también documentó un incremento en la automedicación entre los derechohabientes. En 2018, 3.2 millones de afiliados recurrieron a esta práctica, mientras que en 2024 la cifra alcanzó los 5.4 millones.

Por otra parte, una encuesta de México Evalúa señala que los asegurados califican al IMSS con 5.5 puntos de 10.

Familias afiliadas al IMSS gastan más dinero de su bolsillo en salud

Entre 2018 y 2024, el gasto directo en salud de los hogares afiliados al IMSS aumentó 38.5% en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación.

En 2024, el desembolso promedio de estos hogares alcanzó los 5 mil 685 pesos anuales.

Para dimensionar el gasto, México Evalúa presentó un ejemplo de un hogar con un solo trabajador cotizante que percibe un salario mensual de 14 mil 380 pesos:

Cuotas anuales al Seguro de Enfermedades y Maternidad : 14 mil 760 pesos.

: 14 mil 760 pesos. Gasto de bolsillo anual del hogar: 5 mil 685 pesos.

Total destinado a la salud: 20 mil 445 pesos anuales.

Esta cantidad incluye las aportaciones patronales y del trabajador al seguro médico, además del gasto directo de la familia.

La organización advierte que estos desembolsos adicionales no necesariamente protegen a los hogares frente a enfermedades que requieren tratamientos costosos.

¿Cuánto del presupuesto del IMSS se destina a la salud?

Para 2027 se contemplan recursos por alrededor de 1.8 billones de pesos para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según México Evalúa, por cada 100 pesos del presupuesto:

49 pesos: pensiones correspondientes a la Ley de 1973.

pensiones correspondientes a la Ley de 1973. 36 pesos: atención a la salud.

atención a la salud. 10 pesos: jubilaciones y pensiones de los propios trabajadores del IMSS.

jubilaciones y pensiones de los propios trabajadores del IMSS. Un peso: guarderías.

El estudio también señala que, entre 2013 y 2025, el Instituto ejerció únicamente el 67% de los recursos aprobados para infraestructura y el 59% de los destinados a equipamiento.

Proponen atención médica privada con cargo al IMSS

Ante los resultados del estudio, México Evalúa presentó diez recomendaciones para mejorar el financiamiento, la atención médica y la transparencia del Instituto.

Entre las propuestas destacan:

Revisar el esquema de financiamiento del seguro médico.

Entregar estados de cuenta anuales con las aportaciones de trabajadores y patrones.

Establecer metas verificables de tiempos de espera y disponibilidad de medicamentos.

Evaluar un esquema de copagos regulados, con límites al gasto de los pacientes.

Recuperar espacios de atención en guarderías.

Transparentar las compras de medicamentos e insumos.

Fortalecer las Unidades de Medicina Familiar y ampliar los turnos de atención a los fines de semana.

Garantizar el ejercicio de los recursos destinados a infraestructura y equipamiento.

Separar contablemente el gasto en pensiones del gasto operativo.

Transparentar los ingresos propios del Instituto y garantizar recursos suficientes para el Servicio Universal de Salud.

Una de las propuestas plantea que, cuando el IMSS incumpla los tiempos máximos de espera o no surta una receta, los asegurados puedan recibir atención médica o medicamentos en establecimientos privados certificados, con cargo al Instituto y sin pagos adicionales.

Estas medidas son recomendaciones de México Evalúa y no constituyen disposiciones aprobadas por el IMSS.

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