Foto: Cuartoscuro / Archivo

El programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar otorga un apoyo económico de 40 mil pesos a personas que necesitan realizar reparaciones, ampliaciones o mejoras en sus hogares y habitan en zonas prioritarias.

De acuerdo con el portal oficial de Programas para el Bienestar, el dinero se entrega en un solo pago mediante una tarjeta del Banco del Bienestar, mientras que el registro se realiza de manera presencial.

¿Cuáles son los requisitos para recibir los 40 mil pesos de Bienestar?

Las personas interesadas en recibir el apoyo económico para mejorar su vivienda deben cumplir con los siguientes requisitos:

Vivir en una zona considerada prioritaria por el programa.

Contar con vivienda propia, si el operativo lo requiere.

Necesitar reparaciones, ampliaciones o mejoras en el hogar.

No contar con acceso a financiamiento del Infonavit o Fovissste.

Formar parte de la población seleccionada.

Los documentos necesarios se dan a conocer durante las convocatorias u operativos correspondientes.

¿Cómo solicitar el apoyo de Bienestar para mejorar tu casa?

Para acceder al programa, las personas interesadas deben seguir estos pasos:

Verificar que su localidad esté contemplada en el programa. Participar en los operativos de los Servidores de la Nación. Entregar los documentos solicitados. Esperar la validación de sus datos. Recibir la tarjeta del Banco del Bienestar para obtener el depósito.

Los beneficiarios pueden determinar qué obras realizar según las necesidades de sus hogares.

¿Dónde se entrega el apoyo de 40 mil pesos para vivienda?

El programa busca mejorar las condiciones de vida de familias en situación de pobreza. Actualmente, concentra sus esfuerzos en regiones como el oriente del Estado de México y San Quintín, Baja California.

¿Cuándo abre el registro para Mejoramiento de Vivienda?

Las convocatorias se publican periódicamente. Sin embargo, el portal oficial no especifica una fecha para el próximo registro.

Para resolver dudas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 55 9138 9991, escribir al correo atencionciudadana@conavi.gob.mx o consultar la página oficial del programa.

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