Buscan a Sara Santiago, de 12 años

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que mantiene los trabajos de búsqueda para localizar a Sara Santiago Arizmendi e Isaac Rodríguez, dos adolescentes reportados como desaparecidos en la alcaldía Iztapalapa.

La desaparición de los menores provocó un bloqueo en Periférico Oriente y avenida Vasco de Quiroga, donde se registró un enfrentamiento entre las familias durante la protesta para exigir avances en las investigaciones.

Familiares de Sara Santiago, de 12 años, retuvieron al padre del adolescente señalado por presuntamente haberse llevado a la menor.

Blanca, madre de la niña, pidió a las autoridades intensificar las investigaciones y revisar las cámaras de videovigilancia para dar con el paradero de su hija.

Personal de la Fiscalía CDMX acudió al punto del bloqueo para dialogar con las familias, informar sobre el operativo de búsqueda y hacer un llamado a mantener la calma.

Según la dependencia, tras su intervención cesó la confrontación y ambas familias comenzaron a sumar esfuerzos para localizar a los adolescentes.

Fiscalía mantiene abierta la investigación de los dos adolescentes

Mediante una tarjeta informativa, la Fiscalía capitalina detalló que activó los protocolos de búsqueda tras recibir el reporte de ausencia de Sara, el martes 24 de noviembre, y de Isaac, el miércoles 25.

Como parte de las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizan las siguientes acciones:

Análisis de cámaras de videovigilancia públicas.

Obtención de grabaciones de cámaras particulares.

Seguimiento de distintas líneas de investigación.

Verificación de información en coordinación con otras autoridades.

La dependencia también mantiene comunicación permanente con ambas familias para informarles sobre los avances de las investigaciones.

Desde que recibimos los reportes por la ausencia de Sara Santiago Arizmendi e Isaac Rodríguez, adolescentes desaparecidos en Iztapalapa, activamos de manera inmediata los protocolos de búsqueda y localización, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX.… pic.twitter.com/YzBrxxm77E — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 26, 2026

Alcaldía Iztapalapa se suma a la búsqueda de menores

Por su parte, la alcaldía Iztapalapa informó que trabaja en coordinación con las autoridades competentes y los padres de los menores para lograr su pronta ubicación.

Además, señaló que implementó cortes viales para atender las afectaciones generadas por el bloqueo en Periférico y Vasco de Quiroga.

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