Lo que comenzó el martes como un diálogo entre el Poder Judicial y el Senado para ajustar la reforma judicial, escaló este miércoles a un choque político por el relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras reunirse con senadores, el ministro presidente Hugo Aguilar reconoció que el paquete entregado dejó fuera la antinomia constitucional sobre la sucesión de la presidencia del Alto Tribunal.

“Hemos conversado el tema aquí con el Senado, les hemos dicho si pueden asumir alguna iniciativa en esta dirección; si no, por ahora, el pleno de la Corte no tiene alguna petición en ese sentido y en su momento se habrá de resolver” Hugo Aguilar Ortiz / ministro presidente de la SCJN (24 de noviembre)

“Ni en la reunión, ni en la conferencia de prensa el presidente de la Corte solicitó corregir el tema de la antinomia, él no hizo ningún pronunciamiento sobre este tema, él señaló que en dado caso que la Corte tuviera que revisar el asunto, será en su momento y si hay alguna petición de hacerlo” Javier Corral Jurado / senador de Morena

Asimismo, el morenista Javier Corral admitió que el Congreso debe corregir la contradicción entre los artículos 97 y 94 constitucionales. El 97 dispone que cada cuatro años los ministros elegirán la Presidencia entre sus integrantes, pero el 94 establece que este cargo se renovará cada dos años de manera rotatoria conforme al número de votos obtenidos en la elección judicial.

“Esa regla, yo creo que no es la más afortunada; lo más importante sería que entre los propios miembros de la Corte decidan quién es su presidente. Es un órgano muy importante y la Presidencia de la Corte es también un liderazgo político que requiere no solamente de conducir las sesiones, sino de generar los consensos en torno de criterios que son fundamentales para la jurisprudencia en México” Javier Corral Jurado / senador de Morena

Por su parte, la oposición acusó a Morena de dejar esta contradicción de forma deliberada.

“Quieren mantener esas reglas justamente para poder aplicar la Constitución a modo, para jugar al chantaje, para jugar a la discordia entre los ministros” Ricardo Anaya Cortés / coordinador del PAN, Senado

“Yo creo que han de haber dicho: ‘Vamos a dejarla así para ver qué nos conviene hacer. Si decidimos por la que tuvo mayor número de votos o por quien decida el pleno’ , y hoy no saben cómo resolverlo. Creo que ese es un problema; es evidente que hay un problema en la Corte en el pleito que trae la ministra Lenia Batres con sus compañeros. Entonces, ese es un problema que refleja de pies a cabeza lo que es Morena” Carolina Viggiano Austria / senadora del PRI

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