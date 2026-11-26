Con crédito Infonavit puedes comprar casa accesible. Foto: Cuartoscuro

El programa Vivienda para el Bienestar permite a los trabajadores afiliados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) acceder a una casa si cumplen con una serie de requisitos, entre ellos, contar con al menos seis meses de antigüedad laboral.

El esquema está dirigido principalmente a trabajadores con menores ingresos que tienen un empleo formal, no cuentan con una propiedad a su nombre y buscan adquirir una vivienda.

Requisitos para solicitar una casa del Infonavit

Los derechohabientes interesados en adquirir una propiedad mediante el programa Vivienda para el Bienestar deben cumplir con los siguientes requisitos:

Percibir entre uno y dos salarios mínimos.

Tener al menos seis meses continuos en su empleo actual.

Contar con una relación laboral vigente.

No tener un crédito hipotecario activo con el Infonavit.

No contar con una vivienda a su nombre.

No haber recibido anteriormente un subsidio federal de vivienda.

Entre las condiciones adicionales que se mencionan están contar con registro en una Afore, tener los datos biométricos actualizados y autorizar la consulta al Buró de Crédito.

Las viviendas contempladas en el programa tienen una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y cuentan con los siguientes espacios:

Dos recámaras

Sala

Comedor

Cocina

Baño

¿Cómo solicitar una casa de Vivienda para el Bienestar?

Los trabajadores interesados pueden consultar los requisitos y procedimientos mediante el portal oficial de Vivienda para el Bienestar y la página del Infonavit.

El registro es personal y gratuito, por lo que no es necesario pagar a gestores o intermediarios para realizar el trámite.

¿Puedes solicitar una casa si no cotizas al Infonavit?

Las personas que no están afiliadas al Infonavit también pueden acceder al programa mediante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

En este caso, el esquema está dirigido a familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos que residan en zonas prioritarias o cumplan con las condiciones de las convocatorias correspondientes.

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