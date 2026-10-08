Isaias y Simon mantendrán las lluvias este jueves en todo el país

| 04:35 | F. López | Uno TV

De acuerdo con el pronóstico, el huracán Isaias dejará de afectar al país el viernes. Simon seguirá intensificándose hoy.
Lluvias
Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Este jueves 8 de octubre de 2026, el huracán Isaias de categoría 1 se aleja paulatinamente de costas nacionales, mientras ocasiona lluvias puntuales intensas en Campeche y Yucatán y lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, con fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

A la par, el ciclón Simon continuará intensificándose frente a las costas de Guerrero y Michoacán, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Guerrero; lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, y chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, noreste, oriente, centro, occidente, incluido el Valle de México.

Mientras tanto, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este jueves?

  • Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):
    • Guerrero
  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Oaxaca
    • Chiapas
    • Campeche
    • Yucatán
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Michoacán
    • Estado de México
    • Ciudad de México
    • Puebla
    • Veracruz
    • Tabasco
    • Quintana Roo
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Jalisco
    • Colima
    • Morelos
    • Tlaxcala
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Baja California Sur
    • Sonora
    • Sinaloa
    • Nayarit
    • Chihuahua
    • Durango
    • Zacatecas
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Querétaro
    • Hidalgo
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Aguascalientes
    • Guanajuato

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
    • 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.
    • 30 a 35 °C: Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.
  • Temperaturas mínimas:
    • 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • Viento:
    • 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.
    • 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche.
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Colima, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y costa de Tamaulipas.
  • Oleaje:
    • 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Colima, Michoacán y Guerrero.
    • 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca, Campeche y Yucatán.
    • 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Jalisco, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
  • El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, este jueves se prevé cielo nublado a lo largo del día, con ambiente fresco por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas, así como ambiente templado durante la tarde.

Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste, centro y este) y en CDMX, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima: 20 a 22 °C.
  • Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
  • Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h. 
  • ¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes el ciclón Simon se desplazará cerca de las costas del Pacífico central mexicano y mantendrá las condiciones para lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Michoacán (costa).

De igual forma, diversos fenómenos meteorológicos ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el norte, noreste, oriente y centro, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. A la par, el huracán Isaias continuará su desplazamiento hacia el este-noreste, alejándose de costas nacionales y dejando de afectar al país.

Además, se prevé un ligero descenso en la temperatura en la mayor parte del territorio nacional.

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