Isaias y Simon mantendrán las lluvias este jueves en todo el país
De acuerdo con el pronóstico, el huracán Isaias dejará de afectar al país el viernes. Simon seguirá intensificándose hoy.
Este jueves 8 de octubre de 2026, el huracán Isaias de categoría 1 se aleja paulatinamente de costas nacionales, mientras ocasiona lluvias puntuales intensas en Campeche y Yucatán y lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, con fuertes rachas de viento y oleaje elevado.
A la par, el ciclón Simon continuará intensificándose frente a las costas de Guerrero y Michoacán, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Guerrero; lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, y chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, noreste, oriente, centro, occidente, incluido el Valle de México.
Mientras tanto, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste del territorio nacional.
¿Dónde lloverá este jueves?
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):
- Guerrero
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Michoacán
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Quintana Roo
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Jalisco
- Colima
- Morelos
- Tlaxcala
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Aguascalientes
- Guanajuato
El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.
- 30 a 35 °C: Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.
- Temperaturas mínimas:
- 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Viento:
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Colima, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y costa de Tamaulipas.
- Oleaje:
- 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Colima, Michoacán y Guerrero.
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca, Campeche y Yucatán.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Jalisco, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, este jueves se prevé cielo nublado a lo largo del día, con ambiente fresco por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas, así como ambiente templado durante la tarde.
Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste, centro y este) y en CDMX, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 20 a 22 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este viernes?
Por otra parte, este viernes el ciclón Simon se desplazará cerca de las costas del Pacífico central mexicano y mantendrá las condiciones para lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Michoacán (costa).
De igual forma, diversos fenómenos meteorológicos ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el norte, noreste, oriente y centro, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. A la par, el huracán Isaias continuará su desplazamiento hacia el este-noreste, alejándose de costas nacionales y dejando de afectar al país.
Además, se prevé un ligero descenso en la temperatura en la mayor parte del territorio nacional.
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