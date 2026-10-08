¿Tienes mal historial en el Buró de Crédito? Infonavit aclara si te afecta

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Desde 2025, tener un mal historial en el Buró de Crédito no afecta el monto que el Infonavit puede otorgarte para adquirir una vivienda. El Instituto permite acceder al 100% del monto máximo de crédito, sin importar la calificación que aparezca en el historial crediticio.

Sin embargo, para obtener este beneficio es necesario autorizar la consulta al Buró de Crédito. El Infonavit también aclara que existen situaciones específicas en las que se requiere revisar o actualizar la información antes de continuar con el proceso.

El Infonavit establece que, desde 2025, la calificación registrada en el Buró de Crédito no determina cuánto dinero puede prestar a una persona.

Esto significa que, aunque tengas antecedentes negativos en tu historial, podrás acceder al 100% de tu monto máximo de crédito, siempre que autorices la consulta correspondiente.

La medida permite que la calificación crediticia no reduzca el monto máximo que el Instituto puede otorgar.

¿En qué casos el Infonavit revisa tu Buró de Crédito?

Aunque el historial crediticio ya no afecta el monto del financiamiento, el Infonavit señala que existen algunas excepciones.

Los casos específicos que requieren una revisión son:

Defunción: cuando aparece un registro relacionado con fallecimiento.

Fraude: cuando existen registros vinculados con esta situación.

Sobreendeudamiento extremo: cuando el historial presenta esta condición.

En cualquiera de estos escenarios, el Instituto solicitará a la persona interesada contactar directamente al Buró de Crédito para aclarar o actualizar sus datos.

¿Qué hacer si tienes problemas con tu historial crediticio?

Si tu información presenta alguno de los casos señalados, deberás comunicarte con el Buró de Crédito para realizar la aclaración correspondiente.

Una vez que los registros sean regularizados, podrás mantener los beneficios y oportunidades que ofrece el Infonavit.

Por ello, tener una mala calificación en el Buró de Crédito no significa que automáticamente recibirás menos dinero para tu vivienda. La clave es autorizar la consulta y, cuando corresponda, mantener actualizada tu información crediticia.

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