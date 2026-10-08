Familiares y ciudadanos exigen justicia en Teziutlán tras feminicidio de Dariana, de 15 años

Foto: Especial

El feminicidio de Dariana Valencia Serrano, estudiante de apenas 15 años, provocó indignación en la Sierra Nororiental de Puebla, con una protesta para exigir justicia. La adolescente desapareció después de salir de clases y, horas más tarde, fue localizada sin vida en la comunidad de San Pedro Xoloco, en Teziutlán.

Dariana era originaria de San Juan Xiutetelco y estudiaba en la Escuela Secundaria Federal “Antonio Audirac”, de donde salió de clases el lunes, pero no regresó a su domicilio, por lo que sus familiares comenzaron a buscarla.

La búsqueda terminó de manera trágica cuando su cuerpo fue localizado en la zona de San Pedro Xoloco, donde se ubica su escuela, con diversas lesiones provocadas presuntamente con un objeto punzocortante, de acuerdo con los primeros reportes.

Por estos hechos fue detenido un adolescente de 17 años, identificado en reportes preliminares como Abraham “N”, alias el “Zancudo”, quien habría sido trasladado a la ciudad de Puebla para continuar con las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar la responsabilidad del detenido. Hasta el momento, la institución no ha confirmado oficialmente la identidad del presunto implicado ni ha dado a conocer el móvil del crimen.

Mientras que la indignación por el feminicidio llevó a familiares, amigos, integrantes de colectivas feministas y ciudadanos a salir a las calles de Teziutlán durante la noche de este miércoles. Con veladoras encendidas, pancartas y consignas, los manifestantes exigieron justicia para la adolescente y demandaron a las autoridades que el crimen no quede impune.

La movilización reunió a personas que expresaron su solidaridad con la familia de Dariana y reclamaron una investigación exhaustiva para esclarecer su muerte. Entre muestras de dolor e indignación, los participantes alzaron la voz para exigir que se castigue a quien resulte responsable.

En lo que va del año, 47 mujeres han sido asesinadas con violencia en Puebla; la mayoría de los casos son investigados con perspectiva de género.

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