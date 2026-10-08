Morena celebra 15 años de hegemonía electoral; oposición en el Senado acusa destrucción del país

El decimoquinto aniversario de Morena desató un choque de posturas en el Senado. Sus fundadores llamaron a pausar las diferencias legislativas para conmemorar su crecimiento.

“Hoy debemos festejar los que somos de Morena, son 15 años; quienes lo fundamos, como el de la voz, pues tiene motivos suficientes para celebrar estos 15 años” Higinio Martínez Miranda / presidente del Senado

Mientras que sus aliados políticos aprovecharon la fecha para ratificar la continuidad del bloque oficialista.

“Vamos a ir también coaligados en las diputaciones federales en una alianza parcial; pero en la mayoría de los distritos, nosotros somos aliados de la presidenta de México” Manuel Velasco Coello / coordinador del PVEM, Senado

Asimismo, subrayaron su principal logro: gobernar el país.

“A 11 años de su primera participación electoral, a 11 años de su primera participación electoral, gobierna casi todo el país” Higinio Martínez Miranda / presidente del Senado

En contraste, la oposición calificó la fiesta como un despilfarro y exigió al oficialismo asumir el fracaso de su administración.

“Morena nuevamente despilfarra el recurso que es de todas y todos los mexicanos en un llamado festejo… Lo que tendrían que hacer es un balance respecto a lo que han hecho con el país, en salud, seguridad y combate a la corrupción, para darse cuenta de que fallaron, que incumplieron” Marko Cortés Mendoza / senador del PAN

“¿Qué van a celebrar? Imagínense nada más, han destruido este país, han destruido el sistema democrático, han llenado este país de cadáveres” Alejandro Moreno Cárdenas / dirigente nacional del PRI

También Movimiento Ciudadano se sumó a los reclamos y acusó a Morena de traicionar sus propios ideales.

“Yo creo que hoy están en su peor momento. Les han ganado sus contradicciones, sus tensiones… Hoy me parece que lo que pueden en todo caso conmemorar es la traición a sí mismos y a sus propias causas” Clemente Castañeda / coordinador de Movimiento Ciudadano, Senado

En los 15 de Morena, al menos en el Senado, no hubo vals.

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