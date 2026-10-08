Infonavit: así puedes terminar de pagar tu casa antes de tiempo

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Si tienes un crédito Infonavit, puedes terminar de pagar tu casa antes de lo previsto mediante pagos adicionales a tu hipoteca. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores permite adelantar pagos sin cobrar penalizaciones, lo que puede ayudarte a reducir tu deuda.

Sin embargo, no todo el dinero extra se destina directamente al capital. El Infonavit establece un orden para aplicar los pagos, por lo que es importante conocer cómo funciona antes de realizar depósitos adicionales.

De acuerdo con el Centro de Ayuda del Infonavit, cuando un crédito está al corriente, los pagos adicionales se utilizan primero para cubrir el seguro de daños y los intereses del mes.

Si después de cubrir estos conceptos queda dinero disponible, el resto se aplica al capital de la deuda, es decir, al monto que todavía debes de tu vivienda.

Al reducir el capital, también disminuye la cantidad sobre la que se calculan los intereses. Esto puede permitir que termines de pagar tu hipoteca en menos tiempo.

Pero si tienes mensualidades atrasadas, el dinero se destina primero al adeudo más antiguo, siguiendo este orden:

Comisiones pendientes. Intereses. Capital del crédito.

¿Cómo hacer pagos adicionales a tu crédito Infonavit?

El Instituto señala que puedes realizar abonos extraordinarios sin penalización mediante diferentes opciones:

Transferencia bancaria SPEI.

Pago en línea desde Mi Cuenta Infonavit.

Portal bancario, en la sección de pago de servicios.

Cajeros automáticos o receptores.

Ventanillas autorizadas.

Para pagar en línea, debes ingresar a Mi Cuenta Infonavit, seleccionar Mi Crédito, después Saldos y movimientos y elegir Pagar mi crédito.

El Instituto permite pagos con tarjeta Visa o Mastercard de hasta 30 mil pesos por operación, con un máximo de tres operaciones y 90 mil pesos al mes.

¿Infonavit ofrece descuentos por terminar de pagar antes?

Sí. El Infonavit cuenta con un programa de Descuento por Liquidación Anticipada, mediante el cual algunos acreditados pueden obtener una reducción del 50% de su saldo pendiente.

Para acceder, es necesario que la deuda restante sea menor o igual al 25% del monto original del crédito y cumplir con las condiciones del programa.

El Instituto revisa la elegibilidad el primer día de cada mes y publica los montos correspondientes a partir del día 10.

Este beneficio no aplica para todos los tipos de crédito y está sujeto a disponibilidad. Por ello, antes de liquidar tu deuda, debes consultar si eres elegible en Mi Cuenta Infonavit.

¿Qué pasa con las aportaciones de tu patrón?

Para los créditos contratados después del 21 de mayo de 2021, las aportaciones patronales del 5% también ayudan a reducir la deuda.

Si el crédito está al corriente, estos recursos se aplican conforme a las reglas del Instituto para disminuir el saldo pendiente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.