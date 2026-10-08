Lluvias muy fuertes en CDMX este jueves 8 de octubre: prevén inundaciones

Se espera cielo mayormente nublado y lluvias fuertes. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un jueves 8 de octubre con cielo nublado, lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas. El pronóstico también advierte sobre posibles inundaciones, encharcamientos y afectaciones a la visibilidad.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco, mientras que en las zonas altas habrá condiciones frías y bancos de niebla. Por la tarde, la temperatura será templada, pero aumentará la probabilidad de lluvias intensas en la capital.

Lluvias fuertes en CDMX: ¿qué se espera este jueves?

Para este jueves 8 de octubre se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían generar distintas afectaciones, principalmente en zonas donde se acumule el agua.

Entre los posibles efectos de las lluvias se encuentran:

Inundaciones y encharcamientos.

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves en zonas vulnerables.

Reducción de la visibilidad por las precipitaciones.

El cielo permanecerá nublado durante el día, con un ambiente más templado por la tarde.

Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/AccHXaSlQt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2026

Temperaturas en CDMX: ¿cuánto calor y frío hará?

Aunque se esperan lluvias fuertes, la temperatura máxima en la capital alcanzará entre 20 y 22 grados Celsius.

Estas son las condiciones previstas para este jueves:

Temperatura mínima: de 13 a 15 °C.

Temperatura máxima: de 20 a 22 °C.

Viento: de componente este, de 10 a 20 km/h.

Rachas de viento: de 30 a 40 km/h.

Cielo: nublado durante el día.

Lluvias: fuertes con puntuales muy fuertes y descargas eléctricas.

El ambiente fresco dominará durante la mañana, mientras que por la tarde se prevén condiciones templadas.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México?

En el Estado de México (Edomex) también se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, principalmente en las regiones suroeste, centro y este de la entidad.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados.

Además, durante la mañana habrá ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

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