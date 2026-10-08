Suspenden clases este jueves y viernes en sierra-costa de Michoacán por ciclón Simón

| 02:01 | César Cabrera | Uno TV

En Lázaro Cárdenas, la Capitanía Regional de Puerto cerró el recinto a la navegación de embarcaciones menores.
Suspenden clases este jueves y viernes en costa de Michoacán por ciclón Simón
Foto: Especial

A causa de la tormenta tropical Simón, autoridades educativas ordenaron la suspensión de clases para este jueves y viernes en la región sierra-costa de Michoacán, en escuelas públicas y privadas de Lázaro Cárdenas, así como de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Arteaga y Tumbiscatío.

La determinación ocurre luego de que el Consejo Municipal de Protección Civil sesionó de manera extraordinaria, determinando implementar un Puesto de Comando de Incidentes, a fin de dar seguimiento a las condiciones meteorológicas prevalecientes y garantizar una pronta respuesta interinstitucional ante posibles afectaciones ante el ciclón.

Durante la reunión también se planteó anticipar la salida de estudiantes ante el pronóstico de lluvias, debido a que las precipitaciones intensas podrían afectar o suspender el servicio de transporte público y dificultar el regreso de alumnos a sus hogares.

Por su parte, la Secretaría de Marina activó su Plan Marina en fase de prevención, manteniendo en estado de alistamiento a personal perteneciente a la Brigada de Respuesta a Emergencias, así como vehículos, unidades de superficie, equipo especializado y herramientas.

De igual manera, la Capitanía Regional de Puerto de Lázaro Cárdenas anunció el cierre a la navegación de embarcaciones menores en el recinto portuario.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Mueren tres tras ataque en empacadora de aguacate de Michoacán

Michoacán

Mueren tres tras ataque en empacadora de aguacate de Michoacán

Opera contra crimen en Michoacán, Grupo de Operaciones Especiales adiestrado en Colombia y EE. UU.

Michoacán

Opera contra crimen en Michoacán, Grupo de Operaciones Especiales adiestrado en Colombia y EE. UU.

Detienen a 4 policías por robar celulares y un perro a víctimas de ataque armado en Zamora

Michoacán

Detienen a 4 policías por robar celulares y un perro a víctimas de ataque armado en Zamora

LluviasMichoacánSuspensión de clasesTormenta Tropical