Suspenden clases este jueves y viernes en sierra-costa de Michoacán por ciclón Simón

Foto: Especial

A causa de la tormenta tropical Simón, autoridades educativas ordenaron la suspensión de clases para este jueves y viernes en la región sierra-costa de Michoacán, en escuelas públicas y privadas de Lázaro Cárdenas, así como de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Arteaga y Tumbiscatío.

La determinación ocurre luego de que el Consejo Municipal de Protección Civil sesionó de manera extraordinaria, determinando implementar un Puesto de Comando de Incidentes, a fin de dar seguimiento a las condiciones meteorológicas prevalecientes y garantizar una pronta respuesta interinstitucional ante posibles afectaciones ante el ciclón.

Durante la reunión también se planteó anticipar la salida de estudiantes ante el pronóstico de lluvias, debido a que las precipitaciones intensas podrían afectar o suspender el servicio de transporte público y dificultar el regreso de alumnos a sus hogares.

Por su parte, la Secretaría de Marina activó su Plan Marina en fase de prevención, manteniendo en estado de alistamiento a personal perteneciente a la Brigada de Respuesta a Emergencias, así como vehículos, unidades de superficie, equipo especializado y herramientas.

De igual manera, la Capitanía Regional de Puerto de Lázaro Cárdenas anunció el cierre a la navegación de embarcaciones menores en el recinto portuario.

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