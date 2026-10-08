Jueces acusan carácter inquisitorio del Tribunal de Disciplina Judicial

La jueza en retiro Martha Magaña comparecerá este jueves 8 de octubre, a las 10:00 de la mañana, ante el Tribunal de Disciplina Judicial, por haber concedido un amparo en 2024 que frenó de manera provisional el proceso legislativo de la reforma judicial.

Ante la audiencia, especialistas y representantes de juzgadores acusaron que el Tribunal de Disciplina Judicial tiene una naturaleza inquisitoria y advirtieron que el caso podría representar una amenaza para la independencia de jueces y magistrados.

Martha Magaña enfrenta proceso por amparo contra reforma judicial

La comparecencia de Martha Magaña ocurre por un procedimiento que, de acuerdo con representantes judiciales, ya había sido desechado por el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Julia María del Carmen García González, directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, explicó que varios de los casos que ahora se reabren habían sido considerados parte de la independencia judicial.

“El Consejo de la Judicatura Federal en su oportunidad ya había decidido que en muchos de estos casos que ahora se están reabriendo no ameritaban continuar un procedimiento”, señaló.

Por su parte, Rafael Estrada Michel, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que Magaña podría enfrentar una inhabilitación e incluso posibles responsabilidades penales.

El especialista explicó que, al tratarse de una juzgadora en retiro, ya no sería posible destituirla, pero sí dar vista al Ministerio Público.

Acusan amenazas contra la independencia judicial

García González cuestionó el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial y aseguró que desde su creación existían preocupaciones sobre sus facultades.

“Nosotros dijimos desde el principio que este Tribunal de Disciplina Judicial estaba diseñado para tener una naturaleza claramente inquisitoria”, afirmó.

Estrada Michel señaló que algunas personas incluso lo han comparado con un tribunal de la Santa Inquisición.

Ambos especialistas advirtieron que el procedimiento contra Martha Magaña podría enviar un mensaje a otros juzgadores sobre las consecuencias de sus decisiones.

“Lo que buscan es, en este afán de controlar las decisiones de las y los jueces independientes, mandar un mensaje de amenaza”, sostuvo García González.

Advierten posibles efectos en los juicios de amparo

Los especialistas también expresaron preocupación por las consecuencias que estos procedimientos podrían tener para los ciudadanos que recurren al juicio de amparo contra actos de autoridad.

García González recordó que este recurso funciona como un mecanismo de control frente a las decisiones de las autoridades y que los criterios judiciales repercuten en la protección de derechos y libertades.

Estrada Michel consideró que el Tribunal de Disciplina Judicial tiene la oportunidad de demostrar que no sancionará interpretaciones válidas de la ley ni interferirá en los criterios de los juzgadores.

La audiencia de Martha Magaña, programada para este jueves 8 de octubre, será el siguiente paso del procedimiento.

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