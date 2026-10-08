Morena cumple 15 años entre retos, alianzas y tensiones: Cullen

El evento en el Auditorio Nacional por los 15 años de Morena buscó proyectar unidad y mostrar todo el poderío del partido, destacando la presencia de gobernadores, aspirantes y miles de afiliados, destaca Alejandra Cullen, quien a su vez observa que el partido enfrenta tensiones internas y trata de “limar asperezas” tras un proceso de selección de candidaturas que califica de turbio.

Asimismo, para Noticias en Claro, la analista explica que, aunque los discursos mantienen una retórica tradicional e imitan el estilo de López Obrador, el gobierno actual debe lidiar con desórdenes financieros e infraestructura que antes quedaban ocultos, al tiempo que compite en un escenario electoral complejo donde sus aliados, como el Partido Verde, han sabido ganar mayor terreno y poder de negociación que el PT.

Por otro lado, Cullen reflexiona sobre la apropiación del discurso oficialista y los símbolos patrios, señalando que Morena ha adoptado términos como “bienestar” para sus campañas de manera similar a las prácticas del antiguo PRI, a la vez que considera que la presión de Estados Unidos se enfoca en evitar perfiles vinculados a la delincuencia, aunque remarca que la verdadera amenaza a la soberanía proviene de la delincuencia organizada y sus vínculos políticos.

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