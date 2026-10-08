Huachicol fiscal en México: calculan negocio de 3.1 billones de pesos

Empresas relacionadas acumulan deudas fiscales millonarias. FOTO: Cuartoscuro

El huachicol fiscal en México habría movido combustible ilegal con un valor potencial de 3.1 billones de pesos entre 2018 y 2025, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El reporte estima que durante esos ocho años se comercializaron alrededor de 147 mil millones de litros de gasolina y diésel mediante esquemas de evasión fiscal. El valor calculado equivale a casi una tercera parte del presupuesto federal de 2026.

La investigación explica que las autoridades han estimado una evasión superior a 600 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

A partir de esa cifra, MCCI calculó el volumen de combustible involucrado y su posible valor comercial.

Los principales resultados son:

600 mil millones de pesos: impuestos presuntamente evadidos.

147 mil millones de litros: volumen estimado de combustible.

1.6 billones de pesos: valor aproximado al momento de importación.

3.1 billones de pesos: valor potencial de venta en México.

El reporte aclara que los 3.1 billones de pesos no representan ganancias de las organizaciones involucradas, sino el valor estimado del combustible a precios de mercado.

🔴#Entérate Entre 2018 y 2025, el huachicol fiscal ha movido 147 mil millones de litros de combustible ilegal, con un valor de 3.1 billones de pesos.

Esto equivale a 3 veces el costo conjunto estimado del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el AIFA. ✈️https://t.co/LcygotPM9k pic.twitter.com/yyKvX3RF5E — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) October 7, 2026

Cárteles vinculados al negocio del combustible ilegal

Según la investigación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo entre las organizaciones involucradas en el contrabando de combustibles.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) considera que esta actividad constituye una de sus principales fuentes de ingresos ilícitos, después del narcotráfico.

El esquema incluye empresas fachada, documentos aduaneros falsos y distribuidoras utilizadas para comercializar combustible.

Uno de los mecanismos consiste en declarar gasolina o diésel como aceites, lubricantes o aditivos para evitar el pago de impuestos.

Empresas relacionadas acumulan deudas fiscales millonarias

MCCI también identificó diez empresas vinculadas con operaciones de combustibles que acumulan 97 mil millones de pesos en deudas fiscales.

Entre ellas aparecen Dalcrise, Marlaya, Grupo Petrotamps, Nafta Aditivos Orgánicos y Julia Mendoza Cruz, identificadas por el SAT en su listado definitivo de factureros.

La investigación señala que el valor potencial del combustible ilegal equivale a 8.8% del Producto Interno Bruto (PIB) tomado como referencia y supera la recaudación del ISR registrada en 2025.

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