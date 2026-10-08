Tatiana Clouthier exige a Morena repetir encuesta en Nuevo León y retirar a Clara Luz la coordinación estatal

Foto: Missael Dávila

Tatiana Clouthier anunció que iniciará una gira por los municipios de Nuevo León, a la vez que exigió a la dirigencia nacional de Morena repetir la encuesta interna rumbo a las elecciones de 2027 y no dejar que sea Clara Luz Flores la virtual candidata de la Cuarta Transformación en el estado.

Durante un mitin en el centro de Monterrey, presentó la plataforma “#TodosConConciencia”, donde cuestionó el proceso interno al señalar severas inconsistencias en la medición que perfila la candidatura a la gubernatura.

De acuerdo con Clouthier, en la encuesta no se habrían tomado en cuenta los negativos de los otros contendientes, asegurando que ella sería la mejor opción, pues sus adversarios contaban con perfiles cuestionables.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que cambien, que la coordinadora no se convierta en la virtual candidata”, declaró ante medios de comunicación, argumentando que la designación no representa los principios ni la visión política solicitada por la militancia local.

El conflicto surgió tras la publicación de la encuesta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, donde Flores Carrales se impuso ante aspirantes como el alcalde Andrés Mijes, el senador Waldo Fernández y la senadora Judith Díaz.

“Nos dicen que el 27 % de la población nos conoce y eso es falso, nos conocen mucho más. La coordinadora sigue, lo que nosotros estamos pidiendo es que cambien, que la coordinadora no se convierta en la virtual candidata” Tatiana Clouthier / plataforma Todos Con Conciencia

Mientras que, a pesar del reclamo a la cúpula partidista, Clouthier aclaró que no romperá con el Gobierno federal y reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, precisando que su movimiento no busca convertirse en partido político.

Ante la tensión en la entidad, Sheinbaum solicitó a la dirigencia nacional entablar diálogo con Clouthier para mantener la unidad en el estado de cara a los comicios donde se renovará la gubernatura, el Congreso local y los 51 ayuntamientos.

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