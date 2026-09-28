Rachel podría convertirse en huracán esta semana; conoce su trayectoria y estados afectados

Tormenta tropical Rachel. Foto: Conagua.

La tormenta tropical Rachel continúa con su desplazamiento paralelo a las costas del Pacífico sur de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su más reciente reporte, con efectos previstos principalmente en entidades de esa región.

El centro de la #TormentaTropical #Rachel se localiza a 370 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero y a 665 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

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De acuerdo con el pronóstico, Rachel podría evolucionar a huracán categoría 1 el miércoles 30 de septiembre, cuando se ubique a 295 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 330 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Tormenta tropical Rachel mantendrá su trayectoria paralela a las costas

La tormenta tropical Rachel se mantendrá paralela a las costas del Pacífico sur mexicano, situación que refuerza la probabilidad de lluvias en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de generar rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.

El sistema se localiza a 370 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 665 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora.

Rachel reforzará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca

La circulación de la tormenta tropical Rachel refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Guerrero

Oaxaca

También se pronostican lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Michoacán

Se activa zona de prevención y vigilancia por Rachel

Ante el desplazamiento del sistema, se activó una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

También se estableció una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula, Jalisco, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Tormenta tropical Rachel provocará viento y oleaje en tres estados

Viento: 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h.

40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h. Oleaje: 3.0 a 5.0 metros en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, en su zona oeste.

Autoridades piden extremar precauciones por Rachel

Las autoridades recomiendan extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados debido a las condiciones de lluvia, viento y oleaje, incluida la navegación marítima.

También se pide atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

Rachel podría convertirse en huracán categoría 1 el miércoles

De acuerdo con los pronósticos del SMN, para el miércoles 30 de septiembre se prevé que Rachel se convierta en huracán categoría 1 cuando se ubique a 295 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 330 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Para el jueves 1 de octubre, el pronóstico contempla que Rachel se convierta en huracán categoría 2, cuando se ubique a 385 kilómetros al oeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 350 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Tormenta tropical Rachel. Foto: Conagua.

Pronóstico de lluvias en México y el Valle de México

Pronóstico para México

Lunes 28 de septiembre

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur (centro) y Sonora (costa y sur)

(150 a 250 mm): Baja California Sur (centro) y Sonora (costa y sur) Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sureste), Oaxaca (costa suroeste y norte) y Chiapas (norte, centro y este)

(75 a 150 mm): Guerrero (sureste), Oaxaca (costa suroeste y norte) y Chiapas (norte, centro y este) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y oeste), Durango (noroeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur)

Martes 29 de septiembre

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Sonora (centro, sur y costa)

(150 a 250 mm): Sonora (centro, sur y costa) Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte), Michoacán (costa), Guerrero (costa) y Oaxaca (costa oeste)

(75 a 150 mm): Sinaloa (norte), Michoacán (costa), Guerrero (costa) y Oaxaca (costa oeste) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (norte y centro), Chihuahua (oeste y norte), Jalisco (costa), Colima y Chiapas (centro y sur)

Miércoles 30 de septiembre

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Michoacán (costa)

(150 a 250 mm): Michoacán (costa) Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Guerrero (costa y suroeste) y San Luis Potosí (centro y sureste)

(75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Guerrero (costa y suroeste) y San Luis Potosí (centro y sureste) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas (centro y norte), Nayarit (sur), Estado de México (suroeste), Tamaulipas (suroeste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (centro, este y sur)

Jueves 1 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (costa y sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (centro y sur), Puebla (sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur)

(75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (costa y sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (centro y sur), Puebla (sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Nayarit (norte), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (centro y sur), Guanajuato (noroeste) y Aguascalientes

(50 a 75 mm): Durango (sur), Nayarit (norte), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (centro y sur), Guanajuato (noroeste) y Aguascalientes Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Coahuila (centro y oeste), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y sur), Tlaxcala, Estado de México (centro y noreste), Ciudad de México, Morelos (sureste), Campeche (centro) y Quintana Roo (centro y sur)

Pronóstico para el Valle de México

Lunes 28 de septiembre

Se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco a templado en la región y frío en las zonas montañosas del Estado de México.

Por la tarde, se pronostican chubascos en CDMX y lluvias fuertes en el suroeste del Estado de México, con posibles descargas eléctricas.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

Martes 29 de septiembre

Cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, se pronostican chubascos en CDMX y lluvias fuertes en el suroeste del Estado de México, con posibles descargas eléctricas.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 15 a 17 °C

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

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