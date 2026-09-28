Rachel podría convertirse en huracán esta semana; conoce su trayectoria y estados afectados
Rachel avanza frente al Pacífico mexicano y podría ser huracán categoría 1 el 30 de septiembre.
La tormenta tropical Rachel continúa con su desplazamiento paralelo a las costas del Pacífico sur de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su más reciente reporte, con efectos previstos principalmente en entidades de esa región.
De acuerdo con el pronóstico, Rachel podría evolucionar a huracán categoría 1 el miércoles 30 de septiembre, cuando se ubique a 295 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 330 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.
Tormenta tropical Rachel mantendrá su trayectoria paralela a las costas
La tormenta tropical Rachel se mantendrá paralela a las costas del Pacífico sur mexicano, situación que refuerza la probabilidad de lluvias en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de generar rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.
El sistema se localiza a 370 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 665 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora.
Rachel reforzará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca
La circulación de la tormenta tropical Rachel refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:
- Guerrero
- Oaxaca
También se pronostican lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:
- Michoacán
Se activa zona de prevención y vigilancia por Rachel
Ante el desplazamiento del sistema, se activó una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.
También se estableció una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula, Jalisco, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.
Tormenta tropical Rachel provocará viento y oleaje en tres estados
- Viento: 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h.
- Oleaje: 3.0 a 5.0 metros en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, en su zona oeste.
Autoridades piden extremar precauciones por Rachel
Las autoridades recomiendan extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados debido a las condiciones de lluvia, viento y oleaje, incluida la navegación marítima.
También se pide atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.
Rachel podría convertirse en huracán categoría 1 el miércoles
De acuerdo con los pronósticos del SMN, para el miércoles 30 de septiembre se prevé que Rachel se convierta en huracán categoría 1 cuando se ubique a 295 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 330 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.
Para el jueves 1 de octubre, el pronóstico contempla que Rachel se convierta en huracán categoría 2, cuando se ubique a 385 kilómetros al oeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 350 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.
Pronóstico de lluvias en México y el Valle de México
Pronóstico para México
Lunes 28 de septiembre
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur (centro) y Sonora (costa y sur)
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sureste), Oaxaca (costa suroeste y norte) y Chiapas (norte, centro y este)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y oeste), Durango (noroeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur)
Martes 29 de septiembre
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Sonora (centro, sur y costa)
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte), Michoacán (costa), Guerrero (costa) y Oaxaca (costa oeste)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (norte y centro), Chihuahua (oeste y norte), Jalisco (costa), Colima y Chiapas (centro y sur)
Miércoles 30 de septiembre
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Michoacán (costa)
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Guerrero (costa y suroeste) y San Luis Potosí (centro y sureste)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas (centro y norte), Nayarit (sur), Estado de México (suroeste), Tamaulipas (suroeste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (centro, este y sur)
Jueves 1 de octubre
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (costa y sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (centro y sur), Puebla (sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Nayarit (norte), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (centro y sur), Guanajuato (noroeste) y Aguascalientes
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Coahuila (centro y oeste), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y sur), Tlaxcala, Estado de México (centro y noreste), Ciudad de México, Morelos (sureste), Campeche (centro) y Quintana Roo (centro y sur)
Pronóstico para el Valle de México
Lunes 28 de septiembre
Se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco a templado en la región y frío en las zonas montañosas del Estado de México.
Por la tarde, se pronostican chubascos en CDMX y lluvias fuertes en el suroeste del Estado de México, con posibles descargas eléctricas.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
Martes 29 de septiembre
Cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y frío en zonas altas del Estado de México.
Por la tarde, se pronostican chubascos en CDMX y lluvias fuertes en el suroeste del Estado de México, con posibles descargas eléctricas.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 15 a 17 °C
- Viento de componente sur de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
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