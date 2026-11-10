Frente frío 4 y otros fenómenos provocan hasta -5 grados por 5 días

Frente frío causará bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

El frente frío número 4 y otros fenómenos meteorológicos provocarán bajas temperaturas en varios estados de México durante, al menos, los próximos cinco días, con valores de hasta -5 grados Celsius en zonas serranas. El pronóstico contempla condiciones de frío desde la madrugada del martes 10 hasta la del sábado 14 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrá el descenso de temperaturas en el norte y noreste del país. Aunque el frente dejará de afectar al territorio nacional al finalizar el miércoles 11, las bajas temperaturas continuarán en distintas regiones.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta -5 grados durante cinco días?

El pronóstico extendido del SMN contempla cinco madrugadas consecutivas con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados, principalmente en zonas montañosas del norte del país.

Los estados afectados serán:

Martes 10 de noviembre: Chihuahua y Durango

Miércoles 11 de noviembre: Chihuahua y Durango

Jueves 12 de noviembre: Baja California, Chihuahua y Durango

Viernes 13 de noviembre: Baja California, Chihuahua y Durango

Sábado 14 de noviembre: Baja California, Chihuahua y Durango

Estas temperaturas se esperan únicamente en zonas serranas de las entidades mencionadas.

Otros estados tendrán temperaturas de 0 a 5 grados

Además del frío previsto en Chihuahua, Durango y Baja California, el SMN pronostica temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en regiones montañosas de otros estados.

Entre las entidades afectadas se encuentran:

Sonora

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex por el frente frío?

El Estado de México tendrá temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas durante cinco madrugadas consecutivas, del martes 10 al sábado 14 de noviembre, de acuerdo con el SMN.

En la Ciudad de México (CDMX), el SMN no detalló las temperaturas mínimas para este periodo. Sin embargo, para este lunes 9 de noviembre se activó la alerta amarilla por bajas temperaturas, ante la previsión de que el termómetro descienda hasta los 4 grados durante la noche y la madrugada del martes en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del martes 10/11/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/uyQ8pB9qJd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 9, 2026

Para el Edomex, también se prevén intervalos de chubascos durante los cinco días del pronóstico.

¿Por qué habrá frío durante varios días en México?

El SMN explicó que el frente frío número 4 permanecerá estacionario sobre el Golfo de México, en interacción con canales de baja presión que favorecerán lluvias en distintas regiones.

La masa de aire frío asociada al frente mantendrá temperaturas más bajas en el norte y noreste del territorio nacional, además de posibles bancos de niebla.

También influirán otros sistemas meteorológicos, como:

Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, principalmente sobre el norte del país.

Corriente en chorro subtropical, que contribuirá a las condiciones de lluvia y viento.

Canales de baja presión, que favorecerán precipitaciones en distintas regiones.

El organismo indicó que el frente frío número 4 y su masa de aire frío dejarán de afectar a México al finalizar el miércoles 11 de noviembre.

Sin embargo, el pronóstico mantiene temperaturas bajo cero en zonas serranas durante los días posteriores.

¿Llegará otro frente frío a México esta semana?

El SMN también anticipó que el viernes 13 de noviembre se aproximará un nuevo frente frío al noreste de México.

Para ese día continuarán las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, durante la madrugada del sábado.

El pronóstico también contempla lluvias fuertes a intensas en distintas regiones, especialmente en Veracruz, así como rachas de viento de hasta 60 km/h en algunas entidades.

El aviso meteorológico cubre hasta el sábado 14 noviembre por la madrugada, por lo que no establece qué tan bajas serán las temperaturas después de esa fecha.

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