NASA revela cuáles son los asteroides con mayor riesgo de impacto contra la Tierra

¿Cuál es el riesgo de impacto? Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) mantiene un monitoreo de diversos asteroides, sobre todo de aquellos que podrían impactar contra nuestro planeta en los próximos siglos, y entre los que representan un mayor riesgo relativo se encuentran Bennu y 1950 DA.

Es a través del sistema Sentry, desarrollado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), que la agencia espacial analiza los datos para clasificarlos en la escala de Palermo y aquí, en Unotv.com, te explicamos por qué representan un riesgo y cómo se mide.

¿Cuáles son los asteroides con mayor riesgo de impacto?

Los datos proporcionados por el sistema Sentry muestran que los asteroides 1950 DA y Bennu registran valores de -0.98 y -1.40, respectivamente, en la escala de Palermo.

Para entender lo que esto significa, necesitamos saber que, si en esta escala los valores se encuentran entre -2 y 0, se consideran situaciones que requieren un seguimiento cuidadoso.

Los datos de estos asteroides son:

1950 DA : tiene un diámetro estimado de 1.3 kilómetros y una probabilidad acumulada de impacto del 0.034 % para el año 2880.

: tiene un diámetro estimado de 1.3 kilómetros y una probabilidad acumulada de impacto del 0.034 % para el Bennu: mide aproximadamente 490 metros y registra una probabilidad acumulada del 0.057 %, con escenarios de impacto entre 2178 y 2290.

Asteroides con mayor probabilidad de impacto contra la Tierra

Algo que destaca en este sistema es que los asteroides que representan un mayor riesgo relativo no son necesariamente los que tienen más probabilidades de impacto, pues hay cuatro con una probabilidad más elevada, pero, por sus características, no representan una amenaza significativa según las escalas de riesgo.

Entre ellos se encuentran:

2010 RF12 : 10 % de probabilidad de impacto entre 2095 y 2122; mide siete metros

: 10 % de probabilidad de impacto entre 2095 y 2122; mide siete metros 2017 WT28 : 1.2 % entre 2083 y 2121; mide ocho metros

: 1.2 % entre 2083 y 2121; mide ocho metros 2020 CD3 : 2.5 % entre 2082 y 2118; mide dos metros

: 2.5 % entre 2082 y 2118; mide dos metros 2026 TQ128: 1.7 % entre 2078 y 2126; mide dos metros

Estos cuatro asteroides cuentan con valores menores a -2 en la escala de Palermo, lo que significa que representan un riesgo relativo muy bajo.

¿Cómo se mide el riesgo de impacto de un asteroide?

Para entender mejor el riesgo de un impacto se utiliza la escala de Palermo, pues esta compara la probabilidad de una posible colisión con el riesgo natural de que un objeto del mismo tamaño o mayor impacte contra la Tierra.

Este riesgo natural se conoce como riesgo de fondo y ayuda a determinar la relevancia de una posible colisión frente a los impactos que podrían ocurrir de manera aleatoria.

La escala se interpreta de la siguiente manera:

Menor a -2 : riesgo muy bajo frente al nivel natural

: riesgo muy bajo frente al nivel natural Entre -2 y 0 : situaciones que requieren seguimiento cuidadoso

: situaciones que requieren seguimiento cuidadoso Igual a 0: riesgo equivalente al nivel natural

riesgo equivalente al nivel natural Mayor a 0: riesgo superior al nivel natural que puede requerir mayor atención

Con esto, la NASA puede distinguir entre los asteroides que tienen una mayor probabilidad de impacto y aquellos que representan un riesgo relativo más importante por sus características.

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