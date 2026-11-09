Megamarcha del IMSS en VIVO: sigue el minuto a minuto de la movilización al Zócalo

Trabajadores activos y jubilados del IMSS convocaron a megamarcha. Foto:Cuartoscuro

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizan este lunes 9 de noviembre una megamarcha en la Ciudad de México (CDMX) para exigir la renuncia del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como mejores condiciones laborales, un aumento salarial de 10% y garantías para una jubilación digna. La movilización está programada para las 15:00 horas, con salida del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la colonia Doctores, y destino al Zócalo capitalino.

La protesta contempla una participación estimada de mil personas, de acuerdo con la convocatoria de la movilización, aunque no se descarta que se incorporen integrantes de otras organizaciones sindicales y sociales. Entre ellas se encuentra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los inconformes también tienen previsto realizar una parada frente al Senado de la República para solicitar respuesta a los documentos y demandas que han presentado ante representantes del Poder Legislativo y el Gobierno federal.

La movilización podría ocasionar afectaciones en distintas avenidas de las alcaldías Cuauhtémoc y zonas aledañas al Centro Histórico en la CDMX, debido al recorrido que seguirá el contingente desde el sur de la capital hasta la Plaza de la Constitución.

Principales movilizaciones en CDMX este lunes. Foto: UnoTV.

Personal médico se concentra en Monterrey Desde temprano, personal médico del IMSS se concentra frente al Hospital de Ginecología No. 23, en Monterrey, para exigir mejores salarios, condiciones laborales e insumos médicos. Se prevén cierres viales por la tarde. Alternativas viales por la megamarcha del IMSS en CDMX Debido al desplazamiento de los manifestantes, se recomienda a los automovilistas evitar avenida Cuauhtémoc, Paseo de la Reforma, Bucareli, avenida Juárez y las calles que conectan con el Zócalo.

Entre las opciones para rodear los puntos de concentración se encuentran:

Circuito Interior: alternativa para desplazamientos de norte a sur y viceversa

Viaducto Miguel Alemán: permite rodear la zona de la colonia Doctores y el Centro Histórico

Avenida Insurgentes: opción para evitar parte del recorrido por Cuauhtémoc y Reforma

Eje 1 Oriente: permite desplazamientos por el sector oriental del primer cuadro de la ciudad

Eje 1 Norte: alternativa para quienes necesitan circular por la zona norte del Centro Histórico

Congreso de la Unión: puede utilizarse para rodear el área central, dependiendo del destino Estas opciones pueden presentar carga vehicular adicional por la concentración de manifestantes y otros cierres programados en la capital. Por ello, se recomienda consultar los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y su área de Orientación Vial antes de salir. Ruta de la megamarcha de trabajadores del IMSS hacia el Zócalo El punto de reunión será el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Desde ahí, los trabajadores y jubilados comenzarán su recorrido a las 15:00 horas. La movilización contempla avanzar por el siguiente trayecto:

Centro Médico Nacional Siglo XXI: punto de partida sobre avenida Cuauhtémoc

Avenida Cuauhtémoc: el contingente avanzará hacia la zona centro de la ciudad

Paseo de la Reforma: se contempla una parada frente al Senado de la República para solicitar atención a sus demandas

Bucareli: posteriormente, los manifestantes continuarán su desplazamiento hacia el Centro Histórico

Avenida Juárez: será parte del trayecto para acercarse al primer cuadro de la capital

Francisco I. Madero y 5 de Mayo: calles por las que se prevé el ingreso al Centro Histórico

Zócalo capitalino: destino final de la movilización, en la Plaza de la Constitución El recorrido podría generar cierres parciales o intermitentes conforme avance el contingente. Aunque los organizadores tienen definidos los puntos de salida y llegada, los ajustes en la circulación dependerán del desarrollo de la marcha y de las indicaciones de las autoridades de tránsito. CNTE respalda movilización de trabajadores del Seguro Social La convocatoria contempla el acompañamiento de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que se sumará en apoyo a las demandas del personal del IMSS. Además, los organizadores no descartan que lleguen autobuses con trabajadores provenientes de otras entidades para incorporarse al contingente en la CDMX. También existe la posibilidad de que otras organizaciones sindicales y sociales participen en la movilización o se sumen durante el recorrido. Qué piden los trabajadores activos y jubilados del IMSS La principal exigencia de los manifestantes es la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a quien señalan por presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos sindicales.

Los inconformes sostienen que necesitan cambios en la representación sindical y garantías para ejercer sus derechos laborales sin enfrentar intimidaciones o represalias.

Su pliego de demandas contempla los siguientes puntos:

-Renuncia del líder sindical: solicitan la salida del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS

-Aumento salarial: exigen un incremento de 10% directo al tabulador

-Abasto de insumos médicos: piden que hospitales y clínicas cuenten con medicamentos, materiales y equipo médico de calidad, de manera completa y oportuna

-Respeto a los derechos laborales: demandan que se garanticen las condiciones establecidas para los trabajadores en activo y jubilados

-Jubilación digna: solicitan garantías para quienes concluyen su vida laboral dentro del instituto

-Revalorización de contratos colectivos: buscan que se reconozcan y respeten las condiciones pactadas en materia laboral

-Fin de la precarización: exigen mejores condiciones de contratación y trabajo dentro del Seguro Social

-Cese al hostigamiento: piden que terminen las intimidaciones, represalias y prácticas de acoso sindical y laboral

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