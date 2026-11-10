Poder Judicial elimina acuerdo de evaluación laboral; se publica en DOF

Abrogan evaluación a trabajadores del Poder Judicial. Foto: IA | ChatGP

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) abrogó el acuerdo que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF). La decisión fue publicada este lunes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

La medida deja sin efecto el acuerdo AG-POAJ-025/2026, publicado apenas el 5 de noviembre. La determinación se tomó después de reuniones con representantes sindicales y ante la continuidad de cierres en al menos 50 juzgados y tribunales federales, según informó el propio OAJ.

¿Qué acuerdo eliminó el Poder Judicial y cuándo entra en vigor?

El nuevo acuerdo, identificado como AG-POAJ-027/2026, establece en su artículo único la abrogación de las disposiciones que regulaban el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.

Esto significa que el acuerdo anterior queda sin efecto en su totalidad, no solamente algunos de sus artículos. El documento establece que la decisión entra en vigor desde el día de su aprobación, es decir, este 9 de noviembre de 2026.

La medida fue aprobada por unanimidad de los cinco integrantes del Pleno del OAJ, presidido por Néstor Vargas Solano.

¿Por qué el OAJ decidió eliminar las evaluaciones?

De acuerdo con el comunicado 107/2026 del organismo, el 7 de noviembre se alcanzaron compromisos con tres organizaciones sindicales y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

Los acuerdos contemplaban:

Eliminar efectos sancionatorios: evitar disposiciones que pudieran interpretarse como motivo de separación del cargo.

Suprimir evaluaciones extraordinarias: retirar las que podían solicitar los titulares.

Modificar criterios: revisar porcentajes relacionados con factores de subjetividad.

Publicar los cambios: difundir las modificaciones en el DOF.

Sin embargo, el OAJ informó que, pese al compromiso sindical de normalizar actividades el lunes 9 de noviembre, al menos 50 juzgados y tribunales federales continuaban cerrados.

Ante esa situación, el Pleno decidió abrogar el acuerdo completo para favorecer la continuidad de los servicios de impartición de justicia.

¿Qué pasará con la evaluación del personal judicial?

La determinación elimina el acuerdo publicado el 5 de noviembre, pero no establece expresamente la desaparición definitiva de todas las evaluaciones del personal judicial. El documento tampoco presenta un nuevo procedimiento que sustituya al anterior.

El OAJ señaló que mantiene su compromiso con el funcionamiento de los órganos judiciales y la atención a la ciudadanía.