INE analizará recorte de 6 mil millones; reporta 30 renuncias

Blanca Cruz, presidenta provisional del INE. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) espera recibir la notificación formal del recorte presupuestal de 6 mil millones de pesos anunciado en el Congreso para determinar cómo afectará sus proyectos previstos para 2027, año electoral, informó Blanca Cruz, presidenta provisional del organismo.

Durante una conferencia de prensa, la consejera explicó que el Instituto todavía no puede definir qué actividades tendrán ajustes. Además, confirmó que el presupuesto solicitado para 2027 ya incluye una reducción en los salarios de las autoridades electorales.

INE analizará impacto del recorte presupuestal de 6 mil millones

Blanca Cruz señaló que el INE debe esperar la notificación oficial del Congreso antes de comenzar a revisar cómo distribuir los recursos que finalmente le sean asignados.

Explicó que, una vez recibida la información, se elaborará una propuesta de ajustes a los distintos proyectos del Instituto, la cual deberá ser aprobada por el Consejo General.

“Debemos esperar la notificación formal porque a partir de esa notificación formal que se nos haga podemos revisar qué se recortó, cómo se recortó”, declaró.

La presidenta provisional indicó que este análisis permitirá determinar si la reducción de recursos tendrá algún impacto en las actividades programadas para el año electoral.

Por ahora, el organismo no ha definido cuáles de sus proyectos podrían verse afectados.

Presupuesto del INE para 2027 ya contempla reducción de salarios

La consejera también recordó que el presupuesto solicitado por el INE para 2027 ya considera una reducción en las percepciones de las autoridades electorales.

Explicó que esta medida responde a una ley que establece un límite salarial para consejeros, magistrados y otras autoridades electorales.

El objetivo es que ningún funcionario electoral gane más que la persona titular de la Presidencia de la República.

“De hecho, el presupuesto que se presenta para 2027 ya trae esa reducción”, afirmó Blanca Cruz.

Suman 30 renuncias de funcionarios ligados a Guadalupe Taddei

En otro tema, la presidenta provisional del INE informó que hasta el momento se mantienen 30 renuncias de funcionarios relacionados con Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del organismo.

Sin embargo, aclaró que la cifra podría actualizarse en los próximos días, por lo que será necesario revisar si se han presentado nuevas salidas.

“Seguimos en estas 30, podría ser que ya tengamos alguna otra”, señaló durante la conferencia.

El Instituto deberá revisar tanto los posibles ajustes a su presupuesto como la actualización de las renuncias reportadas.

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