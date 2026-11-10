Noticias de hoy 9 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 9 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Impulsarán pagos digitales

Claudia Sheinbaum explicó que el Gobierno busca impulsar pagos digitales en gasolineras y casetas, aunque aclaró que el efectivo no desaparecerá.

Paro en módulos del INE

Trabajadores del INE iniciaron un paro nacional en módulos de atención ciudadana de al menos 20 estados; rechazan el aumento salarial de 6%.

Inflación sube a 3.75%

La inflación subió a 3.75% en octubre; entre los productos que más aumentaron están el tomate verde, los vuelos de avión, la electricidad, la calabacita y el jitomate.

Aseguran tonelada de cocaína

Personal de la Marina aseguró una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas frente a las costas de Acapulco, Guerrero.

Sorteo de El Buen Fin

Recuerda que al comprar durante El Buen Fin con crédito o débito podrás participar en un sorteo del SAT con premios de hasta 250 mil pesos.

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