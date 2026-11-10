“Será Viral” | Elecciones intermedias en EE. UU.: Demócratas ganan terreno frente a Trump

El resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos modificó el equilibrio político frente al presidente Donald Trump. Los demócratas recuperaron el control del Congreso y obtuvieron la mayoría de las gubernaturas disputadas, con 22 frente a 12 republicanas, mientras dos contiendas permanecen pendientes.

Este nuevo escenario abre interrogantes sobre el rumbo político del país y la capacidad de la oposición para frenar las decisiones del mandatario.

En Será Viral, Ana Gabriela Núñez, académica de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, y Javier Urbano, internacionalista de la Universidad Iberoamericana y especialista en temas migratorios, analizan los alcances de esta nueva correlación política.

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