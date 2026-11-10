“Será Viral” | Elecciones intermedias en EE. UU.: Demócratas ganan terreno frente a Trump
| 18:10 | Juan Rivas | Uno TV
Analistas hablan sobre el panorama político tras las elecciones intermedias de Estados Unidos, donde demócratas ganaron terreno.
El resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos modificó el equilibrio político frente al presidente Donald Trump. Los demócratas recuperaron el control del Congreso y obtuvieron la mayoría de las gubernaturas disputadas, con 22 frente a 12 republicanas, mientras dos contiendas permanecen pendientes.
Este nuevo escenario abre interrogantes sobre el rumbo político del país y la capacidad de la oposición para frenar las decisiones del mandatario.
En Será Viral, Ana Gabriela Núñez, académica de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, y Javier Urbano, internacionalista de la Universidad Iberoamericana y especialista en temas migratorios, analizan los alcances de esta nueva correlación política.
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