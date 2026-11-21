Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que este sábado 21 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas, realizará un simulacro para practicar los protocolos de actuación ante un sismo y una fuga de gas.

Las autoridades aeroportuarias precisaron que esta movilización forma parte de sus ejercicios de prevención y que no provocará afectaciones a las operaciones aéreas.

A través de sus canales oficiales, el aeropuerto pidió a pasajeros, visitantes y trabajadores mantenerse atentos a las indicaciones del personal durante el ejercicio.

¿Qué hacer en caso de incendio en el AICM?

El aeropuerto también difundió una serie de recomendaciones para actuar ante una emergencia por incendio:

Mantener la calma.

Localizar el origen del fuego, siempre que sea seguro hacerlo.

Comunicar la emergencia al personal correspondiente.

Utilizar un extintor únicamente si se cuenta con capacitación y no se pone en riesgo la integridad.

Seguir las instrucciones del personal capacitado.

Apoyar a quienes necesiten ayuda, sin exponerse al peligro.

Cubrir nariz y boca con un paño húmedo si hay humo.

Evitar las zonas con humo denso y mantenerse lo más cerca posible del suelo.

Permanecer alerta.

¿A dónde llamar en caso de una emergencia real en el AICM?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuenta con distintos números telefónicos para atender emergencias y brindar asistencia a pasajeros, visitantes y trabajadores.

Éstos son los contactos difundidos por las autoridades aeroportuarias:

Servicio Teléfonos Centro de Control Operativo (CCO) 55 5571-3214, 55 5762-2202 y 55 2482-2424, extensiones 2515, 2269 y 2286 Bomberos AICM (SEI) 55 2482-2424 y 55 2482-2400, extensión 2209 Seguridad 55 5571-0497 y 55 2482-2424, extensión 2407 Servicio médico 55 5571-3084 y 55 2482-2424, extensión 2243

¿Dónde se encuentra el servicio médico del AICM?

El aeropuerto cuenta con personal médico, equipo para brindar primeros auxilios y ambulancias para trasladar a pacientes a distintos hospitales de la Ciudad de México.

Los módulos de atención se ubican en los siguientes puntos:

Terminal 1

Sala B, área nacional.

Teléfonos: 55 2482-2424, extensión 2243, y 55 5571-3084.

Área internacional: sala de última espera, cerca de la posición 25, por la sala G.

Teléfono: 55 2482-2424, extensión 2535.

Horario: de 7:00 a 22:30 horas.

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Terminal 2

Área nacional, cerca de la posición 75.

Teléfonos: 55 2598-7000, extensiones 7007 y 7008.

El servicio médico de las áreas nacionales opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

El AICM recordó la importancia de conocer los protocolos de emergencia y ubicar los puntos de atención médica y seguridad dentro de sus instalaciones. Estas medidas buscan facilitar la respuesta ante cualquier eventualidad y contribuir a la protección de pasajeros, visitantes y trabajadores.

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