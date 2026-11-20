Elecciones 2027 no dependen de elegir presidenta del INE. Foto: Cuartoscuro

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, aseguró que no existe riesgo para el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) ni para las elecciones de 2027, en caso de que la Cámara de Diputados no alcance un consenso para elegir a la nueva presidenta del organismo.

El senador mexiquense sostuvo que el instituto seguirá operando y que el proceso electoral está en marcha, aunque consideró que lo mejor sería que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo para definir a quien encabezará el Consejo General.

Higinio Martínez descarta riesgos para las elecciones de 2027

Martínez Miranda afirmó que la falta de un acuerdo no afectaría la organización de los próximos comicios, pues el funcionamiento del INE no depende únicamente de quien ocupe la presidencia.

“Pues estrictamente ninguno, ninguno. La verdad es que el INE va a funcionar con la presidenta que elijan. Yo lo que digo es que dado el momento político sería mejor el consenso, pero no hay ningún riesgo ni para la elección del próximo año”, señaló.

El presidente del Senado insistió en que el instituto tiene una estructura que opera en todo el país y que los trabajos para las elecciones de 2027 continúan.

“Hay que recalcarlo, el INE funciona. El INE no sólo es la presidencia del Consejo, el INE está a lo largo y ancho del país. Está en marcha el proceso electoral, eso está garantizado, yo lo puedo decir porque conozco de esto”, afirmó.

Si no hay consenso, la mayoría parlamentaria tendrá que decidir

El senador consideró que lo deseable es alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas, bajo la conducción del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Sin embargo, advirtió que, si la oposición mantiene posturas que impidan el acuerdo, la mayoría parlamentaria tendrá que tomar una decisión mediante el voto.

“El consenso es lo mejor, el consenso es lo mejor”, expresó.

Más adelante, agregó que todavía existe tiempo para negociar, pero que, si no se alcanza un entendimiento, Morena y sus aliados tendrán que proceder con una decisión.

Higinio Martínez pide que autoridades investiguen acusaciones contra Taddei

Por otra parte, al ser cuestionado sobre las acusaciones de corrupción contra Guadalupe Taddei, el senador señaló que los funcionarios involucrados ya renunciaron.

Añadió que corresponderá a las auditorías, a la Fiscalía y, en su caso, a un juez determinar si existen responsabilidades.

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