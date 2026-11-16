Frentes fríos 6 y 7: estos estados tendrán temperaturas de hasta -5 grados y lluvias
Del 16 al 19 de noviembre, los frentes fríos 6 y 7 dejarán lluvias de hasta 150 milímetros y bajas temperaturas en México.
Dos frentes fríos, el número 6 y el 7, afectarán distintas regiones de México del lunes 16 al jueves 19 de noviembre, con lluvias, fuertes vientos y temperaturas bajo cero.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas de hasta 150 milímetros en zonas de Puebla, Oaxaca y Veracruz, así como temperaturas de hasta 5 grados bajo cero en regiones serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Además, se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h en algunas regiones del país y también pronostica que lloverá en 23 estados de la República Mexicana este domingo 15 de noviembre. Sin embargo, la intensidad de las lluvias disminuirá. A continuación, te decimos qué estados serán afectados y cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas durante estos cuatro días.
¿Cómo estará el clima el del 16 al 19 de noviembre en el país?
Lunes 16 de noviembre
Se espera:
Lluvias intensas (75 A 150 MM)
- Puebla
- Oaxaca
- Veracruz
LLUVIAS MUY FUERTES (50 A 75 MM)
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Chiapas
LLUVIAS FUERTES (25 A 50 MM)
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
CHUBASCOS (5 A 25 MM)
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Guanajuato
- Tlaxcala
- Guerrero
LLUVIAS AISLADAS (0.1 A 5 MM)
- Baja California Sur
- Sonora
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Colima
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
TEMPERATURAS DE -5 A 0 °C
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
TEMPERATURAS DE 0 A 5 °C
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Martes 17 de noviembre
Las lluvias muy fuertes continuarán para:
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
LLUVIAS FUERTES (25 A 50 MM)
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
CHUBASCOS (5 A 25 MM)
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Morelos
- Guerrero
LLUVIAS AISLADAS (0.1 A 5 MM)
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Tlaxcala
TEMPERATURAS DE -5 A 0 °C
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
TEMPERATURAS DE 0 A 5 °C
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Miércoles 18 de noviembre
Las lluvias disminuirán, pero continuarán las precipitaciones fuertes en:
- Veracruz
- Quintana Roo
CHUBASCOS (5 A 25 MM)
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Coahuila
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
LLUVIAS AISLADAS (0.1 A 5 MM)
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Nuevo León
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Morelos
- Ciudad de México
- Tlaxcala
TEMPERATURAS DE -5 A 0 °C
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
TEMPERATURAS DE 0 A 5 °C
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Jueves 19 de noviembre
Se pronostican chubascos en estados del norte, centro y sureste:
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Puebla
- Michoacán
- Estado de México
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Yucatán
- Campeche
- Quintana Roo
LLUVIAS AISLADAS (0.1 A 5 MM)
- Baja California Sur
- Sonora
- Durango
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Guerrero
- Guanajuato
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Morelos
- Ciudad de México
- Tlaxcala
TEMPERATURAS DE -5 A 0 °C
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
TEMPERATURAS DE 0 A 5 °C
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
En la Ciudad de México y el Estado de México se esperan mañanas frescas y tardes templadas, con cielo de medio nublado a nublado y posibilidad de lluvias durante la semana.
- Lunes: Se esperan lluvias aisladas en ambas entidades. En la CDMX, la temperatura máxima será de 21 a 23 grados y la mínima de 9 a 11 grados.
- Martes: Podrían presentarse lluvias aisladas en la capital y chubascos en algunas zonas del Estado de México.
- Miércoles: Se prevén lluvias aisladas en ambas entidades.
- Jueves: Podrían registrarse chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.
Además, el SMN advierte que habrá ambiente frío por las mañanas, especialmente en las zonas altas del Estado de México
Ante este pronóstico, se recomienda a la población de los estados afectados mantenerse informada sobre los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones por las lluvias, los fuertes vientos y el descenso de temperatura. También es importante abrigarse durante las mañanas y noches, evitar cruzar zonas inundadas y extremar cuidados en las áreas costeras por el oleaje elevado.
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