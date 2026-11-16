Frentes fríos 6 y 7: estos estados tendrán temperaturas de hasta -5 grados y lluvias

Frentes fríos afectarán a la República Mexicana. Foto: Cuartoscuro

Dos frentes fríos, el número 6 y el 7, afectarán distintas regiones de México del lunes 16 al jueves 19 de noviembre, con lluvias, fuertes vientos y temperaturas bajo cero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas de hasta 150 milímetros en zonas de Puebla, Oaxaca y Veracruz, así como temperaturas de hasta 5 grados bajo cero en regiones serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Además, se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h en algunas regiones del país y también pronostica que lloverá en 23 estados de la República Mexicana este domingo 15 de noviembre. Sin embargo, la intensidad de las lluvias disminuirá. A continuación, te decimos qué estados serán afectados y cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas durante estos cuatro días.

Consulta el #PronósticoDelTiempo para los siguientes días.🧐



Mañana se prevén #Lluvias intensas en regiones de #Veracruz, #Puebla y #Oaxaca.



Para mayor información dale play al video.🔎 pic.twitter.com/ecDG9Z31td — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 15, 2026

¿Cómo estará el clima el del 16 al 19 de noviembre en el país?

Lunes 16 de noviembre

Se espera:

Lluvias intensas (75 A 150 MM)

Puebla

Oaxaca

Veracruz

LLUVIAS MUY FUERTES (50 A 75 MM)

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Chiapas

LLUVIAS FUERTES (25 A 50 MM)

Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

CHUBASCOS (5 A 25 MM)

Baja California

Sonora

Coahuila

Guanajuato

Tlaxcala

Guerrero

LLUVIAS AISLADAS (0.1 A 5 MM)

Baja California Sur

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Colima

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

TEMPERATURAS DE -5 A 0 °C

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

TEMPERATURAS DE 0 A 5 °C

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Foto: Conagua

Martes 17 de noviembre

Las lluvias muy fuertes continuarán para:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

LLUVIAS FUERTES (25 A 50 MM)

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

CHUBASCOS (5 A 25 MM)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Jalisco

Colima

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Morelos

Guerrero

LLUVIAS AISLADAS (0.1 A 5 MM)

Guanajuato

Ciudad de México

Tlaxcala

TEMPERATURAS DE -5 A 0 °C

Baja California

Chihuahua

Durango

TEMPERATURAS DE 0 A 5 °C

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Foto: Conagua

Miércoles 18 de noviembre

Las lluvias disminuirán, pero continuarán las precipitaciones fuertes en:

Veracruz

Quintana Roo

CHUBASCOS (5 A 25 MM)

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Coahuila

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

LLUVIAS AISLADAS (0.1 A 5 MM)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Nuevo León

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Morelos

Ciudad de México

Tlaxcala

TEMPERATURAS DE -5 A 0 °C

Baja California

Chihuahua

Durango

TEMPERATURAS DE 0 A 5 °C

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Foto: Conagua

Jueves 19 de noviembre

Se pronostican chubascos en estados del norte, centro y sureste:

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

Puebla

Michoacán

Estado de México

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

LLUVIAS AISLADAS (0.1 A 5 MM)

Baja California Sur

Sonora

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Guerrero

Guanajuato

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Morelos

Ciudad de México

Tlaxcala

TEMPERATURAS DE -5 A 0 °C

Baja California

Chihuahua

Durango

TEMPERATURAS DE 0 A 5 °C

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Foto: Conagua

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

En la Ciudad de México y el Estado de México se esperan mañanas frescas y tardes templadas, con cielo de medio nublado a nublado y posibilidad de lluvias durante la semana.

Lunes: Se esperan lluvias aisladas en ambas entidades. En la CDMX, la temperatura máxima será de 21 a 23 grados y la mínima de 9 a 11 grados.

Se esperan lluvias aisladas en ambas entidades. En la CDMX, la temperatura máxima será de 21 a 23 grados y la mínima de 9 a 11 grados. Martes: Podrían presentarse lluvias aisladas en la capital y chubascos en algunas zonas del Estado de México.

Podrían presentarse lluvias aisladas en la capital y chubascos en algunas zonas del Estado de México. Miércoles: Se prevén lluvias aisladas en ambas entidades.

Se prevén lluvias aisladas en ambas entidades. Jueves: Podrían registrarse chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Además, el SMN advierte que habrá ambiente frío por las mañanas, especialmente en las zonas altas del Estado de México

Ante este pronóstico, se recomienda a la población de los estados afectados mantenerse informada sobre los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones por las lluvias, los fuertes vientos y el descenso de temperatura. También es importante abrigarse durante las mañanas y noches, evitar cruzar zonas inundadas y extremar cuidados en las áreas costeras por el oleaje elevado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.